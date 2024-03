Dan Şucu, imagine superbă în lojă alături de fiul său, în seara celei mai importante victorii a Rapidului din acest sezon! - Antena Sport

De altfel, fiul lui Dan Şucu s-a urcat pe scaun la oficială după primul gol marcat de Rrahmani. Atacantul kosovar avea să realizeze o „dublă” în cele din urmă, iar Rapidul o victorie uriaşă.

În urma victoriei cu 4-0 a Rapidului, giuleştenii intră în play-off cu 4 puncte în spatele liderului FCSB.

Cristiano Bergodi e în culmea fericirii după Rapid – FCSB 4-0. Antrenorul Rapidului a susţinut la final că această victorie contra FCSB-ului este cea mai frumoasă din cariera lui.

Bergodi a punctat că Rapidul a făcut un meci perfect cu echipa patronată de Gigi Becali.

”(n.r.:) Se poate spune că a fost meciul perfect? Da. Eu cred că am făcut meciul perfect.

Am dat şi 4 goluri, nu mă gândeam că acest meci poate fi aşa frumos. Jucam cu echipa aflată pe primul loc în clasament. Din punct de vedere tactic, cred că am jucat foarte bine. Nu i-am lăsat niciodată singuri pe Coman şi Olaru. Au avut mereu dublaj şi nu s-au mişcat deloc. Acești doi jucători înseamnă mult pentru echipa lor. Au o echipă foarte bună, au meritat primul loc. Mijlocaşii şi fundaşii au făcut un meci extraordinar. Cred că nu putem să vorbim de un singur compartiment. Şi cine a intrat de pe bancă a jucat foarte bine. Toți au câștigat meciul. Avem jucători foarte buni, a trebuit să găsim un echilibru în ultimele două luni între faza ofensivă și cea defensivă. Echipa e schimbată total. „Anul acesta sau anul viitor trebuie să câștigăm titlul”

Echipa e bună, chiar spre foarte bună. Trebuie să stăm cu picioarele pe pământ. Sunt a treia oară la Rapid, iar când e liniște trebuie să se întâmple ceva. (n.r. Unde ați plasa această victorie în cariera dumneavoastră?) E una dintre cele mai frumoase victorii. Ar fi cea de acum patru ani contra CFR-ului când eram la Craiova, apoi cea cu CFR de acum și asta. Probabil e cel mai frumos meci, cred că îl plasez pe primul loc. Eu cred că anul acesta sau anul viitor trebuie să câștigăm titlul. Este o echipă care merită și poate. Vedem, cine știe, dar eu vreau și îmi doresc să câștig un titlu în cei doi ani în care mai am contract. Suntem pe drumul cel bun, e frumoasă o victorie contra unei echipe bune”, a declarat Cristiano Bergodi pentru digisport.ro după Rapid – FCSB 4-0. Gigi Becali i-a făcut praf pe Coman şi Olaru: „Au fost zero! Nu am avut niciun jucător pe teren!” Ameninţări pentru jucători Gigi Becali i-a făcut praf pe Coman şi Olaru. Patronul „roş-albaştrilor” a fost extrem de furios după Rapid – FCSB 4-0. Şi-a desfiinţat toate vedetele după umilinţa din derby. Coman, Olaru şi Târnovanu au fost distruşi de patron. Reclamă

Gigi Becali a spus că şi Ştefan Târnovanu riscă să piardă echipa.

„Nu sunt amărât. Ei au fost o echipă de fotbal, noi nu am fost. Coman, Olaru, Băluţă, Tavi Popescu au fost zero. Nu mai spun de Târnovanu, că poate nu mai intră tot el. Şi la primul gol, dar şi la golul primit la colţul scurt. E mingea lui, nu am avut niciu jucător pe teren. Olaru, căpitanul echipei a fost zero. Tavi bag unul de 16 ani, să văd”, a spus Gigi Becali la primasport.ro.