Dawa i-a dat replica lui Louis Munteanu după declaraţia atacantului lui CFR Cluj! Mesajul războinic al fundaşului FCSB-ului - Antena Sport

Louis Munteanu a explicat gesturile făcute după golurile din CFR Cluj – FCSB 2-2. Atacantul clujenilor a fost autorul unei duble în derby-ul cu FCSB din Gruia, încheiat la egalitate, scor 2-2. Fostul atacant de la Farul Constanţa, dorit de FCSB şi Rapid vara aceasta, a deschis scorul în minutul 36, cu o execuţie superbă.

Munteanu a reuşit dubla în debutul reprizei secunde, în minutul 49. Cu toate acestea, FCSB a reuşit să revină şi să obţină un punct, graţie golurilor marcate de Băluţă şi Dawa.

„Un meci greu, cu un adversar dificil şi zic că am făcut o partidă bună, dar am făcut greşelile de pe final şi, când ai în faţă o echipă cu calitate, vine peste tine. Am ieşit, că m-am încărcat puţin, am fost şi la naţională, am fost pe drumuri şi eu am cerut schimbarea.

