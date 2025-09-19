Decizia luată de FRF, după moartea lui Florin Marin - Antena Sport

Închide meniul
Decizia luată de FRF, după moartea lui Florin Marin

Alex Ioniță Publicat: 19 septembrie 2025, 16:47

Hepta

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, vineri, organizarea unui moment de reculegere la partidele din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, în memoria lui Florin Marin, care a încetat din viaţă joi, la vârsta de 72 de ani.

Momentul de reculegere se va ţine înaintea partidelor din această etapă, în competiţiile Superliga, Liga 2 şi Liga 3.

Născut la data de 19 mai 1953 în Bucureşti, Florin Marin a jucat ca fundaş central, evoluând pentru echipe precum Rapid Bucureşti, Steaua Bucureşti, FC Argeş, Gloria Buzău şi Inter Sibiu, notează news.ro.

În primul eşalon a strâns peste 280 de meciuri, fiind de asemenea component al echipei naţionalei U21.

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 şi Liga 2, a fost antrenor principal la Echipa Naţională Under 21 şi antrenor secund la prima reprezentativă.

