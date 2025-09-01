Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma

Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma

Andrei Nicolae Publicat: 1 septembrie 2025, 17:36

Comentarii
Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

FCSB a obținut un punct din derby-ul etapei contra celor de la CFR, meci în care Vlad Chiricheș a fost scos de Gigi Becali din teren după doar 29 de minute. La o zi distanță după duelul din Gruia, patronul campioanei en-titre a vorbit despre planul său legat de posibilitatea transferării unui mijlocaș, în contextul în care a anunțat că veteranul de 35 de ani va fi scos din lot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În plus, Becali a vorbit și despre ce se va întâmpla cu Malcom Edjouma, al cărui contract va expira la finalul acestui an.

Becali nu mai transferă mijlocași în această vară

Gigi Becali a luat o decizie radicală după ce echipa sa a ratat din nou o șansă e a câștiga un meci în campionat. Roș-albaștrii au remizat cu cei de la CFR, scor 2-2, la capătul unui meci în care un moment marcant a fost reprezentat de înlocuirea lui Vlad Chiricheș cu Darius Olaru în minutul 29.

După meci, Becali a decis să îl scoată din lot pe experimentatul fotbalist, iar în cadrul unui interviu ținut în fața palatului său din Aleea Alexandru, a vorbit despre posibilitatea de a aduce un jucător în locul lui Chiricheș. Patronul a anunțat că nu va face nicio mutare în acest sens în vară, dar că va fi nevoit să aducă un fotbalist de linie mediană în iarnă, atunci când Edjouma va pleca.

Cu această ocazie, Becali a făcut în mod indirect anunțul despre fotbalistul care a generat un scandal imens la LPF și FRF în privința înregistrării sale. Contractul lui Edjouma expiră în iarnă, iar finanțatorul roș-albaștrilor nu are de gând să îi prelungească înțelegerea. În plus, conducătorul a menționat că va mai face probabil câteva mutări, fără să specifice pe ce post.

Reclamă
Reclamă

Mijlocași… Nu are rost să mai iau acum pe cineva, avem deja 4, chiar cinci, pentru că e și Chiricheș. Deși el nu o să mai joace. Poate, în iarnă, când va pleca Edjouma, vom mai lua unul. Mai sunt 8 zile, cred că o să mai fac ceva mișcări. Cred“, a spus latifundiarul din Pipera în fața palatului său.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Observator
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
17:18
Fundaș de Champions League pentru Cristi Chivu. Mutare neașteptată după eșecul cu Udinese
17:15
Farul – Petrolul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa lui Zicu, în căutarea primei victorii după 3 înfrângeri în Liga 1
16:54
Andrei Nicolescu, dat pe spate de transferul lui Adrian Mazilu: “Un moment de referință pentru Dinamo”
16:45
UPDATEUltimele ore de mercato din vara lui 2025! Mutări spectaculoase pe bandă rulantă
16:41
Care e echipa favorită să îl transfere pe Adrian Rus, jucător dorit şi de Gigi Becali
16:35
Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”