Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma - Antena Sport

FCSB a obținut un punct din derby-ul etapei contra celor de la CFR, meci în care Vlad Chiricheș a fost scos de Gigi Becali din teren după doar 29 de minute. La o zi distanță după duelul din Gruia, patronul campioanei en-titre a vorbit despre planul său legat de posibilitatea transferării unui mijlocaș, în contextul în care a anunțat că veteranul de 35 de ani va fi scos din lot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În plus, Becali a vorbit și despre ce se va întâmpla cu Malcom Edjouma, al cărui contract va expira la finalul acestui an.

Becali nu mai transferă mijlocași în această vară

Gigi Becali a luat o decizie radicală după ce echipa sa a ratat din nou o șansă e a câștiga un meci în campionat. Roș-albaștrii au remizat cu cei de la CFR, scor 2-2, la capătul unui meci în care un moment marcant a fost reprezentat de înlocuirea lui Vlad Chiricheș cu Darius Olaru în minutul 29.

După meci, Becali a decis să îl scoată din lot pe experimentatul fotbalist, iar în cadrul unui interviu ținut în fața palatului său din Aleea Alexandru, a vorbit despre posibilitatea de a aduce un jucător în locul lui Chiricheș. Patronul a anunțat că nu va face nicio mutare în acest sens în vară, dar că va fi nevoit să aducă un fotbalist de linie mediană în iarnă, atunci când Edjouma va pleca.

Cu această ocazie, Becali a făcut în mod indirect anunțul despre fotbalistul care a generat un scandal imens la LPF și FRF în privința înregistrării sale. Contractul lui Edjouma expiră în iarnă, iar finanțatorul roș-albaștrilor nu are de gând să îi prelungească înțelegerea. În plus, conducătorul a menționat că va mai face probabil câteva mutări, fără să specifice pe ce post.