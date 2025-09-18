Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute - Antena Sport

Dinamo București are un sezon bun, fiind pe ultima treaptă a podiumului după primele 9 runde. Formația antrenată de Zeljko Kopic a câștigat spectaculos în ultima etapă la Petrolul, iar acum va primi vizita Farului pe Arena Națională.

În mod surprinzător, suporterii „câinilor” nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru acest joc, asta deși echipa traversează un moment foarte bun.

Număr mic de bilete vândut pentru Dinamo – Farul

După ce în sezonul trecut a prins play-off-ul, Dinamo și-a setat noi obiective pentru acest sezon, mai ales că problemele cu insolvența au fost rezolvate și există chiar și dreptul de a juca în cupele europene.

În acest sezon, formația antrenată de Zeljko Kopic a câștigat cinci meciuri din cele 9 disputate și a suferit o singură înfrângere. Mai mult decât atât, „câinii” au învins și rivala FCSB, într-un derby spectaculos cu 7 goluri.

Surprinzător, pentru disputa cu Farul, suporterii nu s-au înghesuit la casele de bilete, iar cei de la dinamo1948.club anunță că aproximativ 4.000 de bilete au fost vândute pentru jocul de pe Arena Națională.