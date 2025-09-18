Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute - Antena Sport

Dinamo București are un sezon bun, fiind pe ultima treaptă a podiumului după primele 9 runde. Formația antrenată de Zeljko Kopic a câștigat spectaculos în ultima etapă la Petrolul, iar acum va primi vizita Farului pe Arena Națională.
În mod surprinzător, suporterii „câinilor” nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru acest joc, asta deși echipa traversează un moment foarte bun.
Număr mic de bilete vândut pentru Dinamo – Farul
După ce în sezonul trecut a prins play-off-ul, Dinamo și-a setat noi obiective pentru acest sezon, mai ales că problemele cu insolvența au fost rezolvate și există chiar și dreptul de a juca în cupele europene.
În acest sezon, formația antrenată de Zeljko Kopic a câștigat cinci meciuri din cele 9 disputate și a suferit o singură înfrângere. Mai mult decât atât, „câinii” au învins și rivala FCSB, într-un derby spectaculos cu 7 goluri.
Surprinzător, pentru disputa cu Farul, suporterii nu s-au înghesuit la casele de bilete, iar cei de la dinamo1948.club anunță că aproximativ 4.000 de bilete au fost vândute pentru jocul de pe Arena Națională.
Dinamo nu a mai câștigat un meci pe teren propriu contra Farului din anul 2008. La capătul rundei a zecea, aceștia ar putea urca pe poziția a doua, în funcție de rezultatul cu Farul, dar și de cel al jocului dintre Rapid și Hermannstadt.
Prețurile biletelor la Dinamo – Farul
- VIP Experience – Inel 1 – 500 de lei
- Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150
- Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100
- Tribuna 1 – Inel 2 – 70Tribuna 1 – Inel 3 – 50
- Tribuna 2 – Inel 1 – 60Tribuna 2 – Inel 2 – 50
- Tribuna 2 – Inel 3 – 40
- Peluza PCH – Inel 1 – 30
- Peluza PCH – Inel 2 – 25
- Peluza PCH – Inel 3 – 20
- Peluza oaspete – Inel 1 – 30
- Peluza oaspete – Inel 2 – 25
- Peluza oaspete – Inel 3 – 20
