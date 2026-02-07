Dennis Politic a refuzat o ofertă din afară pentru a veni la Hermannstadt. Dezvăluirea făcută de Mihai Stoica - Antena Sport

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre Dennis Politic, jucător care a debutat pentru Hermannstadt după ce a fost cedat sub formă de împrumut de campioana României. Oficialul a dezvăluit că fotbalistul de 25 de ani a refuzat o ofertă din Grecia pentru a rămâne în România.
Dennis Politic nu s-a dovedit a fi o piesă de bază pentru FCSB în prima jumătate a acestui sezon, în ciuda sumei de aproximativ 1 milion de euro care s-a plătit pentru el. După o perioadă în care a adunat doar 687 de minute în tricoul FCSB-ului, echivalent a opt meciuri întregi, el a acceptat să plece sub formă de împrumut la Hermannstadt până la finalul anului.
Dennis Politic putea ajunge în Grecia
Recent, jucătorul de bandă și-a făcut și debutul pentru formația sibiană în duelul cu FC Argeș și a reușit să dea pasă de gol la unicul gol al echipei lui Dorinel Munteanu. După meci, Politic a fost analizat dintr-un studio de Mihai Stoica, oficialul FCSB care a rămas surprins de decizia jucătorului de 25 de ani de a rămâne în România.
Președintele CA al campioanei a dezvăluit că Politic a fost cel care a luat decizia să o refuze pe Panetolikos, echipă care a fost asociată cu un posibil transfer al românului. Mihai Stoica a catalogat campionatul din Grecia drept unul care a ajutat românii în trecut, motiv pentru care a fost uimit de alegerea fotbalistului crescut de Manchester United.
“Să dea Dumnezeu să aibă minute, să se salveze Sibiul şi să se întoarcă mai puternic. Asta văd că vrea. Eu mă mir pentru că a avut o ofertă de la Panetolikos, în Grecia.
Grecia, campionat care în anul trecut pe sezonul regular l-a avut golgheter pe marele Jefte Betancor, care a semnat cu Olympiacos şi a ajuns, până la urmă, la Albacete şi a dat goluri cu Real Madrid.
Grecia a fost pentru jucătorii români un campionat care i-a ajutat. Eu mă aşteptam să meargă acolo. Nu a vrut să meargă. A avut alte variante în ţară. A ales Sibiul“, a spus președintele Consiliulu de Administrație de la FCSB, potrivit primasport.ro.
În acest sezon, Dennis Politic a adunat 24 de partide în toate competițiile și a marcat trei goluri.
