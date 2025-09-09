Dinamo riscă să îl piardă gratis pe Kennedy Boateng, la fel cum s-a întâmplat şi cu Homawoo! - Antena Sport

Contractul lui Kennedy Boateng (28 de ani) cu Dinamo expiră în vara anului următor. În iarnă, fundaşul central poate semna cu orice echipă ca jucător liber de contract. Dinamo riscă, astfel, să îl piardă gratis pe Boateng, la fel cum s-a întâmplat şi cu colegul lui Boateng de la naţionala statului Togo, Josue Homawoo (27 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Homawoo a semnat cu Standard Liege din postura de jucător liber de contract. În acel moment, antrenorul echipei belgiene era Mircea Rednic. Între timp, Rednic a fost demis de Standard.

Kennedy Boateng ar putea pleca în vară de la Dinamo ca jucător liber de contract

Potrivit gsp.ro, Boateng solicită un salariu de 25.000 de euro pe lună, la care se adaugă bonusuri de performanţă, pentru a semna un nou contract cu Dinamo. În prezent el are o remuneraţie lunară de 12.000 de euro pe lună la clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Formaţia azeră Neftchi Baku, antrenată în trecut de Laurenţiu Reghecampf şi, ulterior, de Adrian Mutu, a dorit să îl transfere în această vară pe Boateng. Azerii ar fi trimis o ofertă de 350.000 de euro pentru fundaşul togolez, refuzată însă de Dinamo.

Cotat la 1 milion de euro de către transfermarkt.com, Kennedy Boateng a evoluat în toate partidele disputate de Dinamo în acest sezon. El a înscris şi un gol, în victoria cu 2-0 a lui Dinamo cu Hermannstadt. Sezonul trecut, Boateng a evoluat în 29 de partide în Liga 1, marcând două goluri şi reuşind două assist-uri. A jucat un meci şi în Cupa României. Dinamo e în prezent pe locul 3 în Liga 1, cu 15 puncte. Etapa următoare, Dinamo o va întâlni în deplasare pe Petrolul. Meciul se va disputa luni, 15 septembrie, de la ora 21:00.