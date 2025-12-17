La ce echipă vrea să se transfere Robert Lewandowski. Atacantul a început deja discuțiile - Antena Sport

Închide meniul
La ce echipă vrea să se transfere Robert Lewandowski. Atacantul a început deja discuțiile

La ce echipă vrea să se transfere Robert Lewandowski. Atacantul a început deja discuțiile

La ce echipă vrea să se transfere Robert Lewandowski. Atacantul a început deja discuțiile

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 19:48

La ce echipă vrea să se transfere Robert Lewandowski. Atacantul a început deja discuțiile

Robert Lewandowski, la Barcelona/ Profimedia

Chicago Fire a avut discuţii pozitive cu atacantul Barcelonei, Robert Lewandowski, în legătură cu un transfer în Major League Soccer. 

Golgheterul polonez rămâne fără contract la Spotify Camp Nou la sfârşitul sezonului, iar Fire doreşte să-l transfere pe jucătorul în vârstă de 37 de ani în vara viitoare. 

La ce echipă vrea să se transfere Robert Lewandowski 

Surse au declarat pentru BBC Sport că Lewandowski este deschis la această mutare şi că salariul său nu ar trebui să fie o problemă. 

El mai are şi alte opţiuni, printre care rămânerea la Barcelona şi transferul în Saudi Pro League, dar mutarea în MLS este o posibilitate foarte probabilă. 

Fire, care a ajuns în play-off-ul MLS în acest sezon pentru prima dată din 2017, îl are pe „lista de descoperiri”, ceea ce înseamnă că niciun alt club din ligă nu îl poate transfera fără a plăti o taxă către ei. 

Inter Miami a fost, de asemenea, asociat cu acest transfer, dar nu poate discuta cu Lewandowski cât timp acesta rămâne pe lista respectivă, Fire fiind în pole position în cazul în care acesta decide să-şi continue cariera în America. 

Echipa lui Lionel Messi, Inter, are un loc liber pentru un jucător desemnat după retragerea lui Jordi Alba. 

Fire, care a încercat să-i transfere şi pe Neymar şi Kevin de Bruyne la începutul acestui an, l-a făcut pe Lewandowski o prioritate pentru cel puţin şase luni, o mişcare strategică, având în vedere că Chicago are cea mai mare comunitate poloneză din SUA. 

Soţia fostului atacant al Bayern München şi Borussia Dortmund, Anna, a vizitat Chicago luna trecută, în timpul şederii sale în Statele Unite. 

Lewandowski a marcat 109 goluri în 164 de meciuri pentru Barcelona, câştigând de două ori La Liga, de când s-a alăturat echipei în 2022, cu un contract pe patru ani. 

1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 "Ştiu din interior". Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou "uitat" pe bancă la FCSB 5 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: "La revedere" 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
