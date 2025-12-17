La ce echipă vrea să se transfere Robert Lewandowski. Atacantul a început deja discuțiile - Antena Sport

Chicago Fire a avut discuţii pozitive cu atacantul Barcelonei, Robert Lewandowski, în legătură cu un transfer în Major League Soccer.

Golgheterul polonez rămâne fără contract la Spotify Camp Nou la sfârşitul sezonului, iar Fire doreşte să-l transfere pe jucătorul în vârstă de 37 de ani în vara viitoare.

La ce echipă vrea să se transfere Robert Lewandowski

Surse au declarat pentru BBC Sport că Lewandowski este deschis la această mutare şi că salariul său nu ar trebui să fie o problemă.

El mai are şi alte opţiuni, printre care rămânerea la Barcelona şi transferul în Saudi Pro League, dar mutarea în MLS este o posibilitate foarte probabilă.

Fire, care a ajuns în play-off-ul MLS în acest sezon pentru prima dată din 2017, îl are pe „lista de descoperiri”, ceea ce înseamnă că niciun alt club din ligă nu îl poate transfera fără a plăti o taxă către ei.