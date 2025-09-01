Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui” - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 1 septembrie 2025, 13:47

Dinamo vrea să mai facă o mutare și e gata să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Marco Dulca, mijlocașul român de 26 de ani, este dorit de „câini”.  

Marco Dulca e liber de contract, după ce s-a despărțit de Celje. El a evoluat la FCSB în perioada august 2022 – ianuarie 2023, fiind transferat de la Chindia în schimbul sumei de 250.000 de euro. 

Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului: Marco Dulca 

Întrebat despre posibilul transfer al lui Marco Dulca la Dinamo, Andrei Nicolescu dezvăluit că a discutat deja cu tatăl jucătorului, Cristi Dulca. Președintele „câinilor” a declarat că Zeljko Kopic își mai dorește încă 3-4 jucători noi sub comanda sa, până la finalul perioadei de mercato. 

„(n.r. – Marco Dulca e pe lista lui Dinamo?) Facem o analiză. Am discutat inițial cu tatăl lui, pe care îl cunosc personal de mai mult timp. Vedem. Nu pot să vă spun nimic acum. 

Noi trebuie să analizăm nu doar din contextul al calităților unui jucător, ci încercăm să facem analiza și din punct de vedere al integrării în sistemul nostru. Pentru că în ultimul an am avut un exemplu negativ și am avut de învățat din asta. Acum avem mult mai mulți parametri în care analizăm un viitor transfer.  

(n.r. – Cum ar fi ideal acest final de mercato? 2 transferuri pentru Dinamo pe posturile pe care am povestit?) Ideal, dacă îl întrebați pe Mister Kopic, ideal ar fi încă 3-4. Administrativ, ideal ar fi 3. Dar nu știu. Vedem. E o discuție de cât de repede pot reveni în forma pe care o știm noi, atât Licsandru cât și Bordușanu. 

Și atunci iar e o discuție în care trebuie să avem grijă și de lotul nostru, de oamenii cu care am construit ce am construit până acum”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro. 

La FCSB, Marco Dulca a bifat 13 partide, în toate competițiile, fără să marcheze vreun gol. În stagiunea trecută, mijlocașul a fost jucător de bază la Celje, echipă la care a bifat 33 de meciuri, reușind să marcheze un gol. 

