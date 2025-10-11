Doliu la un club de Liga 1! Legenda a murit la 79 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Doliu la un club de Liga 1! Legenda a murit la 79 de ani

Daniel Işvanca Publicat: 11 octombrie 2025, 17:25

Flavius Domide / aradon.ro

Clubul UTA Arad este în doliu, după decesul legendarului Flavius Domide, care a încetat din viață sâmbătă, 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani. De numele acestuia sunt legate cele mai importante performanțe din istoria fotbalului arădean.

Acesta și-a trecut în palmares alături de „Bătrâna Doamnă” două titluri de campion al României, plus, o performanță remarcabilă la nivel european.

A murit Flavius Domide

Fotbalul arădean a fost lovit din plin de vestea decesului lui Flavius Domide, cel de numele căruia se leagă cele mai importante performanțe din istoria clubului din vestul țării.

Considerat un lider la unei generații, acesta a încetat din viață la vârsta de 79 de ani. Legendarul atacant a făcut parte din lotul din ce-a „de-a 8-a minune a lumii”. Flavius Domide s-a aflat pe teren în momentul în care UTA reușea să o elimine în 1970 pe Feyenoord, campioana Europei de la acel moment.

Comunicat UTA

„Bătrâna Doamnă, îndurerată: s-a stins marele Flavius Domide.
Tristețea cuprinde întreg Aradul în această zi de octombrie, după aflarea veștii că s-a stins din viață Flavius Domide. Fotbalist-simbol al UTA-ei în anii 1960-1970, cel supranumit ”Copilul teribil al fotbalului arădean” și-a legat cariera de clubul roș-alb. E considerat liderul generației care a adus pe malurile Mureșului ultimele două titluri naționale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. A oferit mereu momente de magie pentru un public care l-a iubit. Și pe care l-a iubit, la rândul lui.
Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 și a devenit ”pitic” al UTA-ei pe când avea 11 ani. Crescut la juniori de Coco Dumitrescu, a fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe la acea vreme. Odată pătruns în circuit, în timpul sezonului 1965-1966, avea să rămână piesă fixă în ofensivă și favorit al tribunei până în anul 1979.
A fost și om de echipă națională, parte inclusiv din trupa calificată la Campionatul Mondial din Mexic 1970. După retragerea de pe gazon, a ocupat banca tehnică, mai întâi la Centrul de Copii și Juniori al UTA-ei, apoi secund și principal al primei echipe. De numele lui se leagă revenirea UTA-ei pe prima scenă în anul 1993. Câțiva ani mai târziu, a acceptat poziția de președinte, într-un moment greu de tot, pe când existența clubului era tot mai îngreunată de vremuri.
I-a rămas fidel UTA-ei pentru totdeauna, iar farmecul întâlnirilor de ”old-boys”, cu fotbaliști sau antrenori de odinioară, l-a sporit de fiecare dată prin eleganța-i cunoscută. În 2016, a primit cea mai înaltă distincție pe care o oferă conducerea orașului, titlul de ”Cetățean de Onoare”.
Iar în 2022, la puține zile după ce împlinise 76 de ani, am avut cu toții bucuria să îl vedem aplaudat la scenă deschisă de întreaga Arenă Francisc Neuman, când a dat lovitura de începere a meciului UTA – CS Mioveni.
Odihnește-te în pace, Flavius Domide! Bătrâna Doamnă va spune povestea ta celor care vor veni!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

