Legenda lui Inter, cucerită de jucătorul lui Cristi Chivu: „Nimeni nu centreză mai bine în toată Europa” - Antena Sport

Cristi Chivu a reușit să urce pe primul loc în Serie A alături de Inter, după succesul cu 2-0 în fața celor de la Lazio. Tehnicianul român a fost elogiat de presa din Italia, fiind apreciat pentru felul în care gestionează schimbările pe parcursul unui meci.

În același timp, Christian Vieri a evidențiat unul dintre jucătorii de bază ai antrenorului de la Inter, fiind cucerit de felul în care evoluează pentru gruparea din Serie A.

Christian Vieri, laude pentru jucătorul lui Cristi Chivu

Federico Dimarco este în prezent unul dintre cei mai buni jucători de la Inter, alături de Bastoni, Lautaro Martinez și Barella. Evoluția italianului din meciul cu Lazio l-a cucerit pe Christian Vieri.

Fostul jucător al lui Inter l-a evidențiat pe jucătorul în vârstă de 28 de ani și l-a numit unic în fotbalul european, pentru felul în care centrează în timpul meciurilor.

„Inter e mult mai puternică, a început foarte bine. Bonny a marcat și e important să înscrie și atacanții care sunt opțiunea a treia sau a patra. Lazio a făcut un meci foarte bun, putea să înscrie, dar Inter e pur și simplu mult mai bună.