Barcelona și-a fixat prioritatea pentru perioada de transferuri din iarnă! 40 de milioane de euro - Antena Sport

Barcelona și-a fixat prioritatea pentru perioada de transferuri din iarnă! 40 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 10 noiembrie 2025, 17:58

Nico Schlotterbeck și jucătorii de la Borussia Dortmund / Getty Images

Barcelona s-a apropiat la doar trei puncte de Real Madrid, după succesul clar obținut pe terenul celor de la Celta Vigo. Campioana Spaniei are însă de recuperat teren în UEFA Champions League, acolo unde a strâns 7 puncte în 4 etape.

Conducerea clubului are în plan să aducă întăriri pentru Hansi Flick, iar unul dintre jucătorii vizați de tehnicianul german evoluează în Bundesliga.

Hansi Flick a pus ochii pe un fotbalist din Bundesliga

Campioana din La Liga are în plan aducerea de noi jucători, iar un prim pas ar urma să fie făcut de către cei din conducere chiar în perioada de transferuri din iarnă.

Potrivit presei din Spania, catalanii au pus ochii pe Nico Schlotterbeck, fundașul central care evoluează în prezent pentru cei de la Borussia Dortmund.

Cotat pe Transfermarkt la 40 de milioane de euro, acesta este văzut drept un înlocuitor perfect în compartimentul defensiv, acolo unde Hansi Flick nu este încântat de evoluțiile lui Ronald Araujo.

  • Freiburg, Union Berlin și Borussia Dortmund sunt echipele pentru care a jucat Nico Schlotterbeck
  • 22 de selecții are acesta la naționala Germaniei
  • 30 iunie 2027 este data la care expiră contractul acestuia cu Borussia Dortmund
