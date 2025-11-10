Taylor Fritz, debut cu victorie la Turneul Campionilor. Americanul, cu un pas mai aproape de semifinale - Antena Sport

Taylor Fritz a început ca din tun anul acesta la Turneul Campionilor, reușind să se impună în meciul de debut, contra italianului Lorenzo Musetti, ocupantul locului 9 mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul din Statele Unite ale Americii s-a impus luni într-un meci decis în două seturi și a făcut un pas important către calificarea în faza semifinalelor.

Taylor Fritz, victorie cu Lorenzo Musetti la Turneul Campionilor

Taylor Fritz pare să fie într-o formă excelentă la Turneul Campionilor, lucru confirmat de evoluția solidă din meciul de debut, contra italianului Lorenzo Musetti.

Clasat pe locul al șaselea în ierarhia ATP, americanul a câștigat disputa în două seturi, scor 6-3, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră și 43 de minute. În următorul meci, acesta va da piept cu Carlos Alcaraz.

Clasament, grupa ”Jimmy Connors”

1. Taylor Fritz 1 punct