Taylor Fritz, debut cu victorie la Turneul Campionilor. Americanul, cu un pas mai aproape de semifinale - Antena Sport

Taylor Fritz a început ca din tun anul acesta la Turneul Campionilor, reușind să se impună în meciul de debut, contra italianului Lorenzo Musetti, ocupantul locului 9 mondial.
Jucătorul din Statele Unite ale Americii s-a impus luni într-un meci decis în două seturi și a făcut un pas important către calificarea în faza semifinalelor.
Taylor Fritz, victorie cu Lorenzo Musetti la Turneul Campionilor
Taylor Fritz pare să fie într-o formă excelentă la Turneul Campionilor, lucru confirmat de evoluția solidă din meciul de debut, contra italianului Lorenzo Musetti.
Clasat pe locul al șaselea în ierarhia ATP, americanul a câștigat disputa în două seturi, scor 6-3, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră și 43 de minute. În următorul meci, acesta va da piept cu Carlos Alcaraz.
Clasament, grupa ”Jimmy Connors”
1. Taylor Fritz 1 punct
2. Carlos Alcaraz 1 puncte
3. Alex De Minaur 0 puncte
4. Lorenzo Musetti 0 puncte.
