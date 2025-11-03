Dumitru Dragomir l-a mustrat pe Mirel Rădoi, după declarațiile din finalul meciului cu Rapid - Antena Sport

Universitatea Craiova a scos un punct dramatic pe teren propriu contra celor de la Rapid București, iar Mirel Rădoi a făcut mai multe declarații controversate după fluierul final.

Antrenorul formației din Bănie a transmis că a cerut conducerii să nu intervină în vestiarul echipei. Dumitru Dragomir a venit cu o replică pentru tehnicianul oltenilor.

Dumitru Dragomir, scandalizat de declarațiile lui Rădoi: „Suntem la târlă? Ce e asta?”

Mirel Rădoi arată că are personalitate și a impus conducerii să nu intervină în vestiarul Universității Craiova. Antrenorul oltenilor a scos în evidență acest lucru imediat după meciul cu Rapid, când a explicat de ce a avut această cerință.

Dumitru Dragomir nu a fost de acord cu afirmațiile făcute de tehnicianul în vârstă de 44 de ani și l-a criticat pe acesta pentru felul în care s-a impus în Bănie.

„Nu îmi place ce se întâmplă la Craiova. Antrenorul să plece de la meci pe culoar, să îl şi filmeze în timpul meciului. Apoi, când a aflat că e 11 metri să se întoarcă înapoi. Suntem la târlă? Ce e asta?