Dumitru Dragomir l-a mustrat pe Mirel Rădoi, după declarațiile din finalul meciului cu Rapid - Antena Sport

Dumitru Dragomir l-a mustrat pe Mirel Rădoi, după declarațiile din finalul meciului cu Rapid

Daniel Işvanca Publicat: 3 noiembrie 2025, 16:14

Mirel Rădoi la meciul cu Rapid / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a scos un punct dramatic pe teren propriu contra celor de la Rapid București, iar Mirel Rădoi a făcut mai multe declarații controversate după fluierul final.

Antrenorul formației din Bănie a transmis că a cerut conducerii să nu intervină în vestiarul echipei. Dumitru Dragomir a venit cu o replică pentru tehnicianul oltenilor.

Dumitru Dragomir, scandalizat de declarațiile lui Rădoi: „Suntem la târlă? Ce e asta?”

Mirel Rădoi arată că are personalitate și a impus conducerii să nu intervină în vestiarul Universității Craiova. Antrenorul oltenilor a scos în evidență acest lucru imediat după meciul cu Rapid, când a explicat de ce a avut această cerință.

Dumitru Dragomir nu a fost de acord cu afirmațiile făcute de tehnicianul în vârstă de 44 de ani și l-a criticat pe acesta pentru felul în care s-a impus în Bănie.

„Nu îmi place ce se întâmplă la Craiova. Antrenorul să plece de la meci pe culoar, să îl şi filmeze în timpul meciului. Apoi, când a aflat că e 11 metri să se întoarcă înapoi. Suntem la târlă? Ce e asta? 

Am citit o declaraţie azi de dimineaţa: ‘Că i-am cerut patronului să nu ştie ce se discută în vestiar’. Băi, fraţilor, am înnebuit! Eu am ţinut cu Rădoi. Adică cum? Eu, dacă sunt patron la Craiova şi este cel mai mare antrenor al lumii, eu să nu aflu ce se discută în vestiar?”.

Dumitru Dragomir: „Eu sunt patronul, trebuie să aflu tot”

„Doamne, maica Domnului! Eu te plătesc şi pe tine şi pe jucători. Eu trebuie să aflu tot şi să trag o concluzie dacă e sănătoasă atmosfera de acolo. Dacă nu, te dau afară. Nu e în regulă ce se întâmplă la Craiova.

Nu trebuie să se bage patronul peste tactica antrenorului. Dar să îmi ceară mie unul să nu ştiu ce se întâmplă pe şantier, şeful de echipă, să îmi spună: ‘Nu vreau să ştii ce se întâmplă aici’.

Băi, dacă voi, toţi, luptaţi contra mea? Dacă sunteţi nişte trădători? Dacă aranjaţi să îmi vindeţi jocul? Dacă faceţi prostii? Eu sunt patronul, trebuie să aflu tot. Cum ar fi ca Gigi Becali să nu ştie ce se întâmplă la echipă?”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

