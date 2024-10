După Ionuţ Panţîru, Gigi Becali l-a făcut praf pe un alt jucător al FCSB-ului: "L-am tras de şunci, cum l-a tras Dorinel pe ăla" - Antena Sport

După Ionuţ Panţîru, Gigi Becali l-a făcut praf pe un alt jucător al FCSB-ului Gigi Becali / Profimedia Images După ce a anunţat că Ionuţ Panţîru nu va mai apărea în primul 11 al roş-albaştrilor, Gigi Becali l-a făcut praf pe un alt jucător al FCSB-ului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alexandru Musi (20 de ani) a devenit şi el ţinta patronului campioanei României. Gigi Becali a dezvăluit că l-a certat pe tânărul său jucător, care e eligibil pentru regula U21. După Ionuţ Panţîru, Gigi Becali l-a făcut praf pe un alt jucător al FCSB-ului: „L-am tras de şunci, cum l-a tras Dorinel pe ăla” „Pe Musi l-am tras de șunci de la burtă, cum l-a tras Dorinel Munteanu pe ăla de tricou. Păi, ce e asta, mă? I-am zis și lui MM: ‘Voi nu-l vedeți?’. Că eu îl vedeam pe teren. Nu știu câte kilograme are, nu stau eu de asta acum, dar i-am dat exemplul lui Tănase”, a spus Gigi Becali la Palat. Patronul campioanei României l-a „distrus” pe Ionuţ Panţîru după victoria la limită, cu 3-2, a FCSB-ului cu Gloria Buzău. Becali a transmis că Panţîru, despre care spunea nu cu mult timp în urmă că e cel mai bun, nu va mai fi văzut în primul 11 al roş-albaştrilor. Becali a susţinut chiar că Panţîru va pleca. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că a vorbit cu Valeriu Argăseală şi prelungirea contractului lui Panţîru nu ar fi înregistrată, chiar dacă înţelegerea ar fi semnată de ambele părţi. Reclamă

Becali l-a schimbat în meciul cu Gloria Buzău pe Ionuţ Panţîru după numai 28 de minute. Panţîru a lipsit o perioadă lungă de pe gazon, după o accidentare gravă, dar în ultima perioadă a fost apt de joc şi chiar fusese lăudat de Gigi Becali.

„Panțîru poate să-și ia adio”

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am luminat maxim. Mi-am dat seama ce am, nu eram sigur ce am în curte. Acum știu exact ce am. Cei care se bucură, că vom juca din trei în trei zile meciuri, să-și pună pofta în cui. Vor vedea, știu exact ce trebuie să fac, ce echipă să afișez și în campionat. Mi-am dat seama de jucători, ce poate fiecare, aseară a fost clar. Mi-am dat seama unde trebuie să joace.

Miculescu nu este vârf, trebuie să joace stânga sau dreapta. Nu-l mai vedem niciodată vârf, intră Popa și gata. Am vrut să-i dau încredere, dar dacă îi dau încredere, trebuie să joace stânga sau dreapta. Dacă joacă vârf, îl distrug.

Panțîru poate să-și ia adio. Să vedem. Eu cred că asta este, ce să faci, intri în primul meci, după accidentare, joci extraordinar. În al doilea meci ce faci, joci la mișto, nu bagi piciorul. Nu are înregistrat contractul la Ligă. La revedere, du-te, tată, și lasă-mă în pace”, a declarat Gigi Becali. FCSB a învins-o pe Gloria Buzău cu 3-2. Buzoienii au deschis scorul rapid, în minutul 5, cu un şut foarte bun de la distanţă al lui Alex Jipa. Roş-albaştrii au întors soarta partidei prin „dubla” lui Tavi Popescu, ce a marcat în minutele 39 şi 67. Ulterior a marcat şi Daniel Bîrligea, în minutul 74. Atacantul a fost introdus după pauză în teren. Finalul a fost unul cu emoţii, după golul lui Cestor, din minutul 87. În ciuda victoriei, care a adus-o pe FCSB la două puncte de play-off, Gigi Becali s-a arătat nemulţumit după meci. Becali a criticat mai mulţi jucători, printre care şi Darius Olaru, după partidă. FCSB e pe 7, cu 16 puncte. Roş-albaştrii se află la două puncte în spatele echipelor Dinamo şi Petrolul, aflate pe locurile 5 şi 6 în Liga 1. Atât Dinamo, cât şi Petrolul au 18 puncte. FCSB are un meci mai puţin disputat decât acestea. Roş-albaştrii au de jucat o restanţă cu FC Botoşani.

