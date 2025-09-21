„E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa - Antena Sport

Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu de la ȚSKA Sofia. Impresarul a dezvăluit că Hristo Stoicikov îl vrea pe român pe banca bulgarilor.
Giovanni Becali a mai dezvăluit că echipa bulgară i-ar putea plăti un salariu de 18.000 de euro lui Dan Petrescu, mai mic față de cel pe care îl încasa „Bursucul” la CFR Cluj.
Impresarul a mai transmis faptul că urmează să-l contacteze pe Dan Petrescu în privința ofertei primite din partea echipei din Bulgaria, urmând ca el să ia decizia finală.
„E adevărat. E adevărat că îl caută. Hristo e un fel de propietar, președinte, ce vrei tu la ȚSKA. E echipa lui de suflet, care se află într-o situație foarte grea din punct de vedere al punctelor în campionatul bulgar. Acum să vedem dacă Dan Petrescu s-a refăcut complet, dacă are chef să antreneze sau vrea o pauză mai lungă, până în iarnă. Și în funcție de ce pot să vorbesc eu cu Hristo despre un eventual contract. Vom știi mai multe mâine, poimâine.
Șansele rămân. E o echipă cu mulți străini, o echipă emblemă. (n.r. – Financiar, e o echipă peste CFR?) Sub CFR! (n.r. – Îl vrea Hristo Stoicikov?) Hristo Stoicikov l-ar vrea. Acum să vorbesc ca lumea cu el, să nu facem vreo nebunie și să se audă numai în presă și să nu se facă nimic. În primul rând trebuie să îl contactez pe Dan Petrescu. Nu l-am contactat de mult. E în refacere cu bolicica pe care a avut-o, după care îl voi chema și pe el.
(n.r – Are bani ȚSKA? Poate să îi dea 40 de mii de euro pe lună?) ȚSKA? Nu, nu. În jur de 18-20 de mii de euro. Plus prime. Hai să zicem 25, dar mai mult nu. Singura echipă care plătește sumele astea în acest moment e Ludogorets, 30-40 de mii de euro”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
Dan Petrescu este liber de contract din vară, după ce și-a dat demisia de la CFR Cluj. Antrenorul a decis să se despartă de clujeni după umilința cu Hacken, scor 2-7, din play-off-ul Conference League.
