„E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa - Antena Sport

Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu de la ȚSKA Sofia. Impresarul a dezvăluit că Hristo Stoicikov îl vrea pe român pe banca bulgarilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali a mai dezvăluit că echipa bulgară i-ar putea plăti un salariu de 18.000 de euro lui Dan Petrescu, mai mic față de cel pe care îl încasa „Bursucul” la CFR Cluj.

Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu

Impresarul a mai transmis faptul că urmează să-l contacteze pe Dan Petrescu în privința ofertei primite din partea echipei din Bulgaria, urmând ca el să ia decizia finală.

„E adevărat. E adevărat că îl caută. Hristo e un fel de propietar, președinte, ce vrei tu la ȚSKA. E echipa lui de suflet, care se află într-o situație foarte grea din punct de vedere al punctelor în campionatul bulgar. Acum să vedem dacă Dan Petrescu s-a refăcut complet, dacă are chef să antreneze sau vrea o pauză mai lungă, până în iarnă. Și în funcție de ce pot să vorbesc eu cu Hristo despre un eventual contract. Vom știi mai multe mâine, poimâine.

Șansele rămân. E o echipă cu mulți străini, o echipă emblemă. (n.r. – Financiar, e o echipă peste CFR?) Sub CFR! (n.r. – Îl vrea Hristo Stoicikov?) Hristo Stoicikov l-ar vrea. Acum să vorbesc ca lumea cu el, să nu facem vreo nebunie și să se audă numai în presă și să nu se facă nimic. În primul rând trebuie să îl contactez pe Dan Petrescu. Nu l-am contactat de mult. E în refacere cu bolicica pe care a avut-o, după care îl voi chema și pe el.