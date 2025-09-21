Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa

„E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa

Publicat: 21 septembrie 2025, 12:33

Comentarii
E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa

Dan Petrescu / Profimedia

Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu de la ȚSKA Sofia. Impresarul a dezvăluit că Hristo Stoicikov îl vrea pe român pe banca bulgarilor. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali a mai dezvăluit că echipa bulgară i-ar putea plăti un salariu de 18.000 de euro lui Dan Petrescu, mai mic față de cel pe care îl încasa „Bursucul” la CFR Cluj. 

Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu 

Impresarul a mai transmis faptul că urmează să-l contacteze pe Dan Petrescu în privința ofertei primite din partea echipei din Bulgaria, urmând ca el să ia decizia finală. 

„E adevărat. E adevărat că îl caută. Hristo e un fel de propietar, președinte, ce vrei tu la ȚSKA. E echipa lui de suflet, care se află într-o situație foarte grea din punct de vedere al punctelor în campionatul bulgar. Acum să vedem dacă Dan Petrescu s-a refăcut complet, dacă are chef să antreneze sau vrea o pauză mai lungă, până în iarnă. Și în funcție de ce pot să vorbesc eu cu Hristo despre un eventual contract. Vom știi mai multe mâine, poimâine. 

Șansele rămân. E o echipă cu mulți străini, o echipă emblemă. (n.r. – Financiar, e o echipă peste CFR?) Sub CFR! (n.r. – Îl vrea Hristo Stoicikov?) Hristo Stoicikov l-ar vrea. Acum să vorbesc ca lumea cu el, să nu facem vreo nebunie și să se audă numai în presă și să nu se facă nimic. În primul rând trebuie să îl contactez pe Dan Petrescu. Nu l-am contactat de mult. E în refacere cu bolicica pe care a avut-o, după care îl voi chema și pe el. 

Reclamă
Reclamă

(n.r – Are bani ȚSKA? Poate să îi dea 40 de mii de euro pe lună?) ȚSKA? Nu, nu. În jur de 18-20 de mii de euro. Plus prime. Hai să zicem 25, dar mai mult nu. Singura echipă care plătește sumele astea în acest moment e Ludogorets, 30-40 de mii de euro”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro. 

Dan Petrescu este liber de contract din vară, după ce și-a dat demisia de la CFR Cluj. Antrenorul a decis să se despartă de clujeni după umilința cu Hacken, scor 2-7, din play-off-ul Conference League. 

Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individulFrații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC
Observator
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în fotbalul mare: ”Era disperat!”
Fanatik.ro
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în fotbalul mare: ”Era disperat!”
16:55
Rapid – Hermannstadt LIVE TEXT (21:00). Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele probabile
16:46
LIVE SCOREPSV – Ajax 1-1. Dennis Man, pe bancă. Ianis Hagi, titular în Bașakșehir – Alanyaspor
16:41
VIDEOVirgil Ghiță, meci de coșmar! Românul, autogol în Dinamo Dresda – Hannover 2-2. A primit cea mai mică notă
16:39
Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo”
16:18
Atenție, FCSB! Go Ahead Eagles, la turație maximă înaintea meciului din Europa League
15:59
VIDEOMax Verstappen, prima reacție după triumful din Azerbaidjan. Capitolul la care l-a egalat pe Lewis Hamilton
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca