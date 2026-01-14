Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: "Trebuie să fiu sincer cu voi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi”

Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi”

Dan Roșu Publicat: 14 ianuarie 2026, 10:48

Comentarii
Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: Trebuie să fiu sincer cu voi

Elias Charalambous, într-o conferinţă de presă - Antena Sport

FCSB va debuta în Liga 1, în 2026, în faţa lui FC Argeş, vineri, de la ora 20:00. Elias Charalambous a vorbit deschis despre obiectivul clar pe care roş-albaştrii îl au în noul an.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aşa cum a zis şi Gigi Becali, toată lumea de la FCSB se gândeşte doar la titlul de campioană, chiar dacă echipa este acum pe locul 9, la două puncte de ultima poziţie care duce în play-off.

Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026

“Aşteptăm să câştigăm primul meci, o luăm pas cu pas. Obiectivul acestui club este întotdeauna să câştige titlul. Trebuie să fiu sincer cu voi, singurul lucru pe care îl avem în gând este câştigarea titlului”, a spus Charalambous, la conferinţa de presă.

După primele 21 de etape din sezonul regular, FCSB are 31 de puncte, fiind la 9 puncte de liderul Universitatea Craiova, la 8 lungimi de Rapid şi la 7 puncte de Botoşani şi Dinamo.

FCSB şi FC Argeş, în conflict înainte de meci

Oficialii de la FCSB au ameninţat că nu vor evolua la Piteşti, dacă gazonul nu se va prezenta în condiţii optime. Pentru ora meciului sunt prognozate -4 grade Celsius. În acest context, oficialii bucureşteni se aşteaptă ca gazonul să fie îngheţat şi au notificat LPF cu privire la faptul că echipele din Liga 1 au obligativitatea ca stadioanele din Liga 1 să aibă încălzire funcțională a terenului.

Reclamă
Reclamă

Piteştenii neagă problemele şi susţin că starea gazonului va fi optimă la ora meciului. „Foarte bine, îi așteptăm la deszăpezire. Nu ne-a contactat absolut nimeni. Nu mă interesează ce fac cei de la FCSB. Gazonul va fi bun până la ora jocului. Bineînțeles că sistemul de încălzire funcționează, altfel nu luam licența dacă nu funcționa”, a spus Dani Coman, pentru gsp.ro.

 

 

Reacţia unei tinere din Indonezia când ţine în mână bani româneşti: "De ce sunt aşa?"Reacţia unei tinere din Indonezia când ţine în mână bani româneşti: "De ce sunt aşa?"
Reclamă

 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Observator
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
Fanatik.ro
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
11:51
EXCLUSIVSabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor lupta din nou împreună după scandalul uriaş de anul trecut
11:51
Ce rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică
11:36
Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: “Toate calitățile de care avem nevoie”
11:21
Adi Mutu face praf campania de achiziţii de la Rapid: “Bă, băiatule!”
10:58
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor
10:36
“Acum e mai dificil”. Antrenorul echipei care e în cursă pentru Radu Drăgușin, întrebat de transferuri
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League 5 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist” 6 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”