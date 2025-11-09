Enervat de Louis Munteanu, Pancu a făcut un gest necontrolat. Ce s-a întâmplat şi la finalul meciului - Antena Sport

Închide meniul
Enervat de Louis Munteanu, Pancu a făcut un gest necontrolat. Ce s-a întâmplat şi la finalul meciului

Radu Constantin Publicat: 9 noiembrie 2025, 17:13

Enervat de Louis Munteanu, Pancu a făcut un gest necontrolat. Ce s-a întâmplat şi la finalul meciului

Sursa foto: Captură Digisport

Prima prezenţă oficială a lui Daniel Pancu pe banca tehnică a CFR-ului a adus şi prima victorie a ardelenilor, care s-au impus cu 1-0, în meciul cu Unirea Slobozia.

În stilul caracteristic, Daniel Pancu s-a agitat pe margine, dar nervii i-au fost daţi peste cap de Louis Munteanu. În minutul 46, chiar după pauză, Emerllahu l-a lansat singur cu portarul pe Louis Munteanu, dar atacantul a șutat direct în portarul advers. Pancu a reacţionat violent la lipsa de eficienţă a fotbalistului. Antrenorul a gesticulat nervos, apoi şi-a scos legitimaţia de la gât şi a dat cu ea pe jos.

Pentru câteva momente chiar a plecat din dreptul băncii CFR-ului, dar după câteva secunde a revenit mai liniştit, primind din partea colegilor legitimaţia aruncată.

La final de partidă, Pancu a părăsit direct stadionul, fără să mai ofere declaraţii.

