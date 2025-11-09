Enervat de Louis Munteanu, Pancu a făcut un gest necontrolat. Ce s-a întâmplat şi la finalul meciului - Antena Sport

Prima prezenţă oficială a lui Daniel Pancu pe banca tehnică a CFR-ului a adus şi prima victorie a ardelenilor, care s-au impus cu 1-0, în meciul cu Unirea Slobozia.
În stilul caracteristic, Daniel Pancu s-a agitat pe margine, dar nervii i-au fost daţi peste cap de Louis Munteanu. În minutul 46, chiar după pauză, Emerllahu l-a lansat singur cu portarul pe Louis Munteanu, dar atacantul a șutat direct în portarul advers. Pancu a reacţionat violent la lipsa de eficienţă a fotbalistului. Antrenorul a gesticulat nervos, apoi şi-a scos legitimaţia de la gât şi a dat cu ea pe jos.
Pentru câteva momente chiar a plecat din dreptul băncii CFR-ului, dar după câteva secunde a revenit mai liniştit, primind din partea colegilor legitimaţia aruncată.
La final de partidă, Pancu a părăsit direct stadionul, fără să mai ofere declaraţii.
- Univ. Craiova – UTA Arad 1-2. Valentin Costache dă lovitura pentru oaspeți. Cicâldău a văzut „roșu”
- Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Târnovanu nu este în lot! Echipele de start
- Jean Vlădoiu i-a făcut praf pe cei de la CFR Cluj, după eșecul de la Clinceni: „Doar în ligile inferioare”
- Mario Camora a spus adevărul. Ce mesaj a primit din partea arbitrului, după golul lui Cordea
- “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut