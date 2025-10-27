"Eu sunt principalul vinovat" Măldăraşanu, la pământ după o nouă înfrângere: "Trecem printr-o perioadă neagră" - Antena Sport

Marius Măldărăşanu (50 de ani) a fost vizibil afectat după înfrângerea cu Botoşani, a patra la rând pentru echipa lui.
Măldărăşanu şi-a asumat eşecul din deplasarea cu Botoşani, dar nu a vorbit despre o posibilă demisie. Situaţia este foarte grea pentru Hermannstadt, care a câştigat play-out-ul sezonul trecut şi a disputat finala Cupei României, pe care a pierdut-o cu CFR Cluj. În acest moment, după 14 etape, Hermannstadt e pe locul 15, cu 10 puncte. Această poziţie duce la retrogradarea directă în Liga a 2-a.
Marius Măldărăşanu: “Şocul şi-a spus cuvântul”
“O nouă înfrângere. Trecem printr-o perioadă neagră. Jocul, dificil, contra, cum am spus şi înainte, unei echipe foarte bune. Au început tare, agresiv, am reuşit să gestionăm bine începutul de joc. Am avut două ocazii mari. Meteahna noastră, ratăm foarte uşor, cu seninănate ocazii, nu poţi să îţi explici. Trebuie să o bagi în poartă. Golurile fac diferenţa. Pe urmă a apărut golul lor, frumos, cu o pasă filtrantă. Pe urmă golul 2, un cadou al nostru. Pe urmă şocul şi-a spus cuvântul. După aceea, până în pauză, au controlat jocul. S-au mişcat foarte mult, noi am arătat că nu suntem din punct de vedere mental puternici.
A doua repriză a fost mult mai bună din punctul de vedere al circulaţiei mingii. Am avut ocazii foarte mari. Măcar un gol pentru oricare din jucători, un atacant, conta foate mult. Încercam să luăm din jumătatea plină a paharului, un atacant să marcheze un gol, pentru a se descătuşa sau noi, ca echipă, să câştigăm o repriză.
M-a bucurat atitudinea lor în vestiar, vorbeau, au simţit că au jucat mai bine a doua repriză şi că puteau mai mult. Şi că se poate în viitor.
“Contează foarte mult să câştigăm un meci pentru a ne recăpăta o mică parte din încredere”
(n.r: Antoni Ivanov spunea mai devreme că e exclusiv vina jucătorilor) E o vină comună. Principalul vinovat sunt eu. E o situaţie din care încerc să îi ajut să iasă. În astfel de momente e clar că suferi mental. Încerc să le ridic moralul atât cât pot. A doua repriză, nu e nevoie să le ridic moralul. I-am văzut în vestiar cum vorbeau şi m-a bucurat aspectul ăsta.
Vine un meci de Cupă, asta le-am cerut, contează foarte mult să câştigăm un meci pentru a ne recăpăta o mică parte din încredere. Vom vedea cum vom aborda următoarele meciuri”, a declarat Marius Măldărăşanu pentru digisport.ro după Botoşani – Hermannstadt 2-0.
FC Botoşani – Hermannstadt 2-0
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a învins luni, pe teren propriu, cu 2-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Liga 1.
Meciul de la Botoşani a început cu un moment nefericit, Narcis Ilaş accidentându-se grav la genunchi. Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15 şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii. În minutul 18 Cîmpanu a şutat, Căbuz a respins , mingea a ajuns la Kovtalyuk, iar acesta a înscris pentru gazde. După zece minute elevii lui Grozavu şi-au mărit avantajul, cu golul lui Charles Petro. Mailat a trecut pe lângă golul de 3-0 în minutul 34 şi la pauză FC Botoşani a intrat cu avantaj de două goluri.
Sibienii au avut şi ei o şansă, în minutul 70, dar Sergiu Buş a trimis pe lângă poartă, iar Anestis a scos incredibil la lovitura de cap a lui Karo, în minutul 82. Căbuz a respins şi el, în minutul 87 la lovitura liberă executată de Bordeianu şi FC Botoşani – FC Hermannstadt s-a încheiat 2-0.
Moldovenii sunt lideri, cu 31 de puncte, ajungând la şase victorii consecutive în campionat, în timp ce Hermannstadt este penultima în clasament, a 15-a, cu 10 puncte.
