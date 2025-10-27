"Eu sunt principalul vinovat" Măldăraşanu, la pământ după o nouă înfrângere: "Trecem printr-o perioadă neagră" - Antena Sport

Marius Măldărăşanu (50 de ani) a fost vizibil afectat după înfrângerea cu Botoşani, a patra la rând pentru echipa lui.

Măldărăşanu şi-a asumat eşecul din deplasarea cu Botoşani, dar nu a vorbit despre o posibilă demisie. Situaţia este foarte grea pentru Hermannstadt, care a câştigat play-out-ul sezonul trecut şi a disputat finala Cupei României, pe care a pierdut-o cu CFR Cluj. În acest moment, după 14 etape, Hermannstadt e pe locul 15, cu 10 puncte. Această poziţie duce la retrogradarea directă în Liga a 2-a.

Marius Măldărăşanu: “Şocul şi-a spus cuvântul”

“O nouă înfrângere. Trecem printr-o perioadă neagră. Jocul, dificil, contra, cum am spus şi înainte, unei echipe foarte bune. Au început tare, agresiv, am reuşit să gestionăm bine începutul de joc. Am avut două ocazii mari. Meteahna noastră, ratăm foarte uşor, cu seninănate ocazii, nu poţi să îţi explici. Trebuie să o bagi în poartă. Golurile fac diferenţa. Pe urmă a apărut golul lor, frumos, cu o pasă filtrantă. Pe urmă golul 2, un cadou al nostru. Pe urmă şocul şi-a spus cuvântul. După aceea, până în pauză, au controlat jocul. S-au mişcat foarte mult, noi am arătat că nu suntem din punct de vedere mental puternici.

A doua repriză a fost mult mai bună din punctul de vedere al circulaţiei mingii. Am avut ocazii foarte mari. Măcar un gol pentru oricare din jucători, un atacant, conta foate mult. Încercam să luăm din jumătatea plină a paharului, un atacant să marcheze un gol, pentru a se descătuşa sau noi, ca echipă, să câştigăm o repriză.

M-a bucurat atitudinea lor în vestiar, vorbeau, au simţit că au jucat mai bine a doua repriză şi că puteau mai mult. Şi că se poate în viitor.