Eugen Neagoe, ironii la adresa jucătorilor: "Când dai adversarului să bage mingea în poartă?! Asta nu am făcut la antrenament" - Antena Sport

Eugen Neagoe, ironii la adresa jucătorilor: “Când dai adversarului să bage mingea în poartă?! Asta nu am făcut la antrenament”

Radu Constantin Publicat: 19 ianuarie 2026, 22:43

Eugen Neagoe la meciul cu Universitatea Cluj / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a învins, luni seară, în deplasare, scor 4-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a 22-a din Superligă. Victoria oltenilor nu i-a căzut bine lui Eugen Neagoe, care crede că echipa lui a făcut multe “cadouri”.

“Când faci patru cadouri… Efectiv să-i dai pasă la adversar, să o bage în poartă. Asta nu am făcut la antrenament. Nu-mi imaginam că putem să facem asemenea greşeli, chiar dacă am întâlnit o asemenea echipă bună. La aşa scor nu mai ai ce să zici.

Repriza a doua am controlat, am pus presiune, dar nu am mai marcat. În schimb am mai făcut două greşeli, o prostie la final. Şi ăsta e scorul. Craiova a fost echipa mai bună, dar când dai adversarului să bage mingea în poartă?! Asta nu am făcut la antrenament”, a declarat Eugen Neagoe.

Petrolul este pe locul 13 în clasament, dar Eugen Neagoe crede că poate salva echipa de retrogradare: “Nu arătăm ca o echipă de retrogradare”.

