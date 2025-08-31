FC Argeş - Metaloglobus 2-1! Golurile, marcate în primele 15 minute! Echipa lui Bogdan Andone a urcat pe locul 4 - Antena Sport

Echipa FC Argeş a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a opta din Liga 1.

Meciul de la Mioveni a început extraordinar pentru FC Argeş, elevii lui Bogdan Andone având 2-0 după numai 9 minute.

Ricardo Matos a deschis scorul în minutul 3, iar după numai patru minute acelaşi jucător a obţinut un penalti, transformat de Caio Martins, în minutul 9. Bucureştenii au redus diferenţa de pe tabelă prin David Irimia, în minutul 14, notează news.ro.

Partida s-a încheiat 2-1 şi, cu a cincea victorie stagională, FC Argeş a ajuns pe locul 4, cu 15 puncte, în vreme ce Metaloglobus e penultima, cu un punct, şi, în continuare, caută prima victorie în Liga 1.

Cum au arătat echipele de start: