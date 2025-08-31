FC Argeş - Metaloglobus 2-1! Golurile, marcate în primele 15 minute! Echipa lui Bogdan Andone a urcat pe locul 4 - Antena Sport

Închide meniul
FC Argeş – Metaloglobus 2-1! Golurile, marcate în primele 15 minute! Echipa lui Bogdan Andone a urcat pe locul 4

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 18:28

Profimedia Images

Echipa FC Argeş a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a opta din Liga 1.

Meciul de la Mioveni a început extraordinar pentru FC Argeş, elevii lui Bogdan Andone având 2-0 după numai 9 minute.

FC Argeș a învins-o pe Metaloglobus cu 2-1

Ricardo Matos a deschis scorul în minutul 3, iar după numai patru minute acelaşi jucător a obţinut un penalti, transformat de Caio Martins, în minutul 9. Bucureştenii au redus diferenţa de pe tabelă prin David Irimia, în minutul 14, notează news.ro.

Partida s-a încheiat 2-1 şi, cu a cincea victorie stagională, FC Argeş a ajuns pe locul 4, cu 15 puncte, în vreme ce Metaloglobus e penultima, cu un punct, şi, în continuare, caută prima victorie în Liga 1.

Cum au arătat echipele de start:

FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu (Seto 85), Sierra, Raţă (Orozco 69) – Caio Martins (Y. Pîrvu 59), Ricardo Matos (Nacho Heras 86), Bettaieb. ANTRENOR: Bogdan Andone

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio (AL. Irimia 69), Caramalău (A. Camara 46), Pasagic, A. Sava – D. Irimia, Sabater, Al. Gheorghe (R. Milea 40), Ely Fernandes (Sîrbu 69) – Ubbink (Abbey 76), Huiban. ANTRENOR: Mihai Teja

