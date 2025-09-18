Elias Charalambous, ironic înainte de FC Botoşani - FCSB: "Dacă asta e dorinţa lui, ridic mâinile şi renunţ" - Antena Sport

Închide meniul
Elias Charalambous, ironic înainte de FC Botoşani – FCSB: “Dacă asta e dorinţa lui, ridic mâinile şi renunţ”

Publicat: 18 septembrie 2025, 13:23

Elias Charalambous, ironic înainte de FC Botoşani – FCSB: Dacă asta e dorinţa lui, ridic mâinile şi renunţ

Elias Charalambous / Sport Pictures

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, i-a dat replica lui Valeriu Iftime, înaintea duelului direct cu FC Botoşani de vineri seară, din etapa a zecea a Ligii 1. Patronul moldovenilor a declarat că vrea să profite de situaţia în care se află campioana României şi să îl schimbe pe antrenorul cipriot.

După primele nouă etape, FCSB are o singură victorie. Etapa trecută, campioana a remizat pe terenul nou-promovatei Csikszereda, scor 1-1.

Elias Charalambous, replică pentru Valeriu Iftime: “Eu am visuri mult mai mari”

La conferinţa de presă dinaintea meciului, Charalambous a venit cu un răspuns ironic pentru Valeriu Iftime. Cipriotul a declarat că va renunţa singur, dacă aceasta este dorinţa patronului de la FCSB:

“Visul său cel mai mare e să mă schimbe pe mine? Eu am visuri mult mai mari decât acesta. Eu am visuri pentru mine și familia mea. Dacă asta este dorința lui cea mai mare… nu mai am nimic de zis, ridic mâinile și renunț”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.

La conferinţa de presă, Charalambous a vorbit şi despre abseneţele FCSB-ului pentru următorul meci. Risto Radunovic, Vali Creţu şi Ionuţ Cercel nu vor juca la Botoşani:

“Risto este out, Crețu este out, Cercel are probleme la spate… cred că doar cei trei nu vor putea juca. Trebuie să jucăm fotbalul pe care îl știm și pe care băieții au demonstrat că-l pot practica. Campionatul e un maraton, hai să vedem ce se va întâmpla la final”, a mai spus Charalambous.

După 9 etape disputate în acest sezon, FCSB este pe locul 12, cu 7 puncte. Campioana României rămâne cu un singur succes în acest sezon şi se află la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Faţă de locul 6, ultimul loc care asigură prezenţa în play-off, distanţa este de numai 7 puncte. După 9 meciuri disputate din acest sezon, UTA Arad este echipa care ocupă locul 6.

