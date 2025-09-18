Elias Charalambous, ironic înainte de FC Botoşani - FCSB: "Dacă asta e dorinţa lui, ridic mâinile şi renunţ" - Antena Sport

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, i-a dat replica lui Valeriu Iftime, înaintea duelului direct cu FC Botoşani de vineri seară, din etapa a zecea a Ligii 1. Patronul moldovenilor a declarat că vrea să profite de situaţia în care se află campioana României şi să îl schimbe pe antrenorul cipriot.

După primele nouă etape, FCSB are o singură victorie. Etapa trecută, campioana a remizat pe terenul nou-promovatei Csikszereda, scor 1-1.

Elias Charalambous, replică pentru Valeriu Iftime: “Eu am visuri mult mai mari”

La conferinţa de presă dinaintea meciului, Charalambous a venit cu un răspuns ironic pentru Valeriu Iftime. Cipriotul a declarat că va renunţa singur, dacă aceasta este dorinţa patronului de la FCSB:

“Visul său cel mai mare e să mă schimbe pe mine? Eu am visuri mult mai mari decât acesta. Eu am visuri pentru mine și familia mea. Dacă asta este dorința lui cea mai mare… nu mai am nimic de zis, ridic mâinile și renunț”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.

La conferinţa de presă, Charalambous a vorbit şi despre abseneţele FCSB-ului pentru următorul meci. Risto Radunovic, Vali Creţu şi Ionuţ Cercel nu vor juca la Botoşani: