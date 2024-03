FCSB ar putea rămâne fără 6 jucători la vară! Cine sunt fotbaliştii traşi pe linie moartă de Gigi Becali - Antena Sport

Reclamă

Creţu a părut varianta de avarie la FCSB în ultima perioadă. Panţîru a lipsit o perioadă lungă de pe gazon după o accidentare gravă, iar de la revenire a prins puţine minute.

În afară de cei 4, potrivit gsp.ro, şi Vlad Chiricheş şi Risto Radunovic ar putea pleca la vară.

Radunovic a transmis clar că vrea să plece, iar Gigi Becali a anunţat că îi va da drumul în cazul unei oferte în următorul mercato. În ceea ce îl priveşte pe Vlad Chiricheş, el s-a refăcut după o accidentare lungă, dar încă nu a fost trimis pe teren de Elias Charalambous.

„Cu ce pleci, cu trenul sau cu autobuzul?” Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Risto Radunovic! Condiţia ca să îi dea drumul

Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Risto Radunovic! Patronul FCSB-ului a subliniat că muntenegreanul a încercat să îl convingă să plece liber în urmă cu jumătate de an.

Becali a spus că îi va da drumul lui Radunovic în vară, cu condiţia ca muntenegreanul să aibă o ofertă.

„Am o rugăminte. O să intru în seara asta, dar de mâine îi rog pe jurnalişti să mă lase. Hai să răspund, că am văzut că nu ştiţi despre ce este vorba. Să răspund la nedumeririle voastre. Cu Radunovic: omul a venit la mine acum 5-6 luni şi a zis că pleacă. I-am zis: ‘cu ce pleci, cu trenul sau cu autobuzul?’. „Dacă o să aibă o ofertă în vară, îl las, nu îl ţin” De ce să nu-i spun aşa? Păi dacă are contract. Încerca să mă convingă, să îl las liber. A zis că are o ofertă. I-am spus ‘Da, dacă ai ofertă, 500 de mii’. Mai are contract până în decembrie. Dacă o să aibă o ofertă în vară, îl las, nu îl ţin. Eram în campionat şi voia să plece. ‘Lasă, că nu mă interesează’”, a declarat Gigi Becali la digisport.ro. Risto Radunovic, dezvăluire „bombă” după FCSB – Sepsi 2-1: „Vreau să câștig campionatul și să plec!” Risto Radunovic a făcut o dezvăluire „bombă” după FCSB – Sepsi 2-1. Fundașul din echipa lui Elias Charalambous a vorbit sincer despre viitorul său la echipa roș-albastră. Reclamă

Fundașul a contribuit la golul marcat de Alexandru Băluță, în victoria roș-albaștrilor de pe Arena Națională. Meciul dintre FCSB și Sepsi a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Risto Radunovic a dezvăluit faptul își dorește să plece în vară de la FCSB, după ce va câștiga titlul de campion cu echipa pregătită de Elias Charalambous.

„Începem playoff-ul cu dreptul. Mă bucur că am ajutat echipa. Mă bucur că am obținut victoria în această seară cu suporterii noștri. Au făcut sacrificii pentru noi, iar noi nu am dat totul (n.r. referitor la înfrângerea cu Rapid).

Am arătat caracter, nu am pierdut moralul, am profitat de faptul că Rapid a pierdut puncte. După pauza echipelor naționale ne așteaptă meciuri grele.

Coman a jucat foarte bine, e meritul lui! Toată echipa a jucat bine, mă bucur pentru asta.

Sincer să fiu, îmi doresc să câștig campionatul și să plec. Încă nu am vorbit cu nimeni, dar vreau să câștig campionatul și să plec!”, a spus Risto Radunovic, la digisport.ro.

