Gigi Becali vrea să cumpere marca "Steaua"! Suma pe care e dispus să o plătească - Antena Sport

Gigi Becali vrea să cumpere marca "Steaua"! Suma pe care e dispus să o plătească

Publicat: 31 august 2025, 14:21

Gigi Becali vrea să cumpere marca “Steaua”! Suma pe care e dispus să o plătească

Publicat: 31 august 2025, 14:21

Gigi Becali vrea să cumpere marca Steaua! Suma pe care e dispus să o plătească

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali a anunţat că, în cazul în care se va scoate la licitaţie marca “Steaua”, doreşte să o achiziţioneze. FCSB se judecă în instanţă cu CSA Steaua, clubul reclamând un presupus prejudiciu pe care i l-a produs formaţia patronată de Gigi Becali.

Becali a spus că ar achita 500.000 de euro dacă ar putea achiziţiona marca “Steaua” cu această sumă. Clubul Armatei a obţinut, anul trecut, marca “Steaua” pentru încă 10 ani. Cererea de reînnoire depusă la OSIM a fost aprobată, iar echipa din Liga a 2-a va deţine marca până cel puţin în 2033.

Gigi Becali a oferit 500.000 de euro pentru marca “Steaua”!

Dacă nu le dă (n.r: statul) bani, cum să reziști fără bani? Normal, zice ‘Închideți secția de fotbal și gata!’. Pentru ce o ținem, ca să consumăm bani? Dacă vor (n.r.: bani), atunci scoateți marca (n.r.: la licitație). Pentru că marca aia e pentru fotbal…

Dau (n.r: 500.000 de euro ca să cumpere marca)! Ca să terminăm cu scandalurile. O marcă valorează cât produce. Cât au produs ei (n.r.: CSA Steaua) în 10 ani? Pagubă au produs. Eu dau 500 de mii ca să termin, dar știi cât costă ea? 10.000, simbolic! Cât a costat Universitatea Craiova la licitație? 28.000! Cât a câștigat Rapid? Rapid nu e marcă? Cu cât s-a vândut? Cu 10.000 de euro!”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Pe 3 decembrie 2014, Gigi Becali a pierdut marca “Steaua”, printr-o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). Becali a încercat ulterior să recapete marca, dar contestaţia în anulare depusă de clubul lui a fost respinsă definitiv de ICCJ în aprilie 2015. Gigi Becali a fost nevoit să schimbe numele clubului său în “Fotbal Club FCSB SA”.

Echipa Steaua, aflată în Liga a 2-a, nu a obţinut încă dreptul legal de promovare în Liga 1. De la reînfiinţarea secţiei de fotbal a CSA Steaua, echipa a obţinut de două ori dreptul sportiv de promovare în Liga 1, dar nu a putut evolua în primul eşalon din pricina situaţiei juridice. CSA Steaua e încă un club de drept public, nu unul de drept privat, aşa cum solicită Legea Sportului pentru a evolua în prima ligă.

