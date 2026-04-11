FCSB s-a dezlănţuit în meciul cu Oţelul Galaţi! Echipa lui Mirel Rădoi a înscris 4 goluri într-o repriză

FCSB primeşte vizita celor de la Oţelul Galaţi, în etapa a patra din play-out. După trei etape în care a înregistrat o victorie, o remiză şi o înfrângere, iar jocul a fost mult sub nivelul aşteptărilor, campioana en-titre s-a dezlănţuit în partida de sâmbătă seară.

Pe Arena Naţională a venit Oţelul Galaţi, echipă care a încasat trei goluri în primele 22 de minute ale meciului

FCSB a marcat 4 goluri în prima repriză cu Oţelul Galaţi

Update 20:46: FCSB a marcat şi golul al patrulea, prin Alexandru Stoian, în minutul 44.

FCSB a deschis scorul prin Florin Tănase, cel care a marcat dintr-un penalty obţinut de Darius Olaru. Faza a fost analizată timp de câteva minute, atât pentru un presupus offside la Tănase, cât şi pentru intervenţia lui Joao Lameira la Olaru.

Şase minute mai târziu, a venit rândul lui Mihai Popescu să înscrie. Fundaşul roş-albaştrilor, proaspăt recuperat după ce a fost accidentat luni de zile, a marcat primul său gol de la revenire. El a înscris după ce a driblat superb un adversar în careu.