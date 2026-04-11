FCSB s-a dezlănţuit în meciul cu Oţelul Galaţi! Echipa lui Mirel Rădoi a înscris 4 goluri într-o repriză

Alex Masgras Publicat: 11 aprilie 2026, 20:40

Florin Tănase şi Juri Cisotti / Sport Pictures

FCSB primeşte vizita celor de la Oţelul Galaţi, în etapa a patra din play-out. După trei etape în care a înregistrat o victorie, o remiză şi o înfrângere, iar jocul a fost mult sub nivelul aşteptărilor, campioana en-titre s-a dezlănţuit în partida de sâmbătă seară.

Pe Arena Naţională a venit Oţelul Galaţi, echipă care a încasat trei goluri în primele 22 de minute ale meciului

FCSB a marcat 4 goluri în prima repriză cu Oţelul Galaţi

Update 20:46: FCSB a marcat şi golul al patrulea, prin Alexandru Stoian, în minutul 44.

FCSB a deschis scorul prin Florin Tănase, cel care a marcat dintr-un penalty obţinut de Darius Olaru. Faza a fost analizată timp de câteva minute, atât pentru un presupus offside la Tănase, cât şi pentru intervenţia lui Joao Lameira la Olaru.

Şase minute mai târziu, a venit rândul lui Mihai Popescu să înscrie. Fundaşul roş-albaştrilor, proaspăt recuperat după ce a fost accidentat luni de zile, a marcat primul său gol de la revenire. El a înscris după ce a driblat superb un adversar în careu.

La doar două minute distanţă, FCSB şi-a majorat avantajul. Şutul lui Darius Olaru de la marginea careului a fost deviat decisiv de un fundaş gălăţean, iar echipa lui Mirel Rădoi a reuşit în primele 22 de minute ale duelului cu Oţelul să facă ce a reuşit în primele trei etape din play-out: să marcheze trei goluri.

Echipele de start în FCSB – Oţelul Galaţi:

  • FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo – Fl. Tănase, Chiricheș, Olaru (cpt.) – Miculescu, Stoian, Cisotti
    Rezerve: Matei Popa – Duarte, Graovac, Arad, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Thiam
  • Oţelul Galaţi: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Lopes, Ferreira – A. Ciobanu, Lameira (cpt.) – Bană, Andrezinho, Conrado – Patrick
    Rezerve: I. Popescu, G. Ursu, S. Rus, P. Iacob, Chira, Bordun, D.E. Neicu, Bruno Paz, Pedro Nuno, D.C. Neicu, Debeljuh, Luan De Campos
