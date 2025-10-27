Florin Prunea nu s-a ferit când a auzit ce a spus un jucător după FCSB - UTA: "Asta e cel mai periculos" - Antena Sport

Închide meniul
Florin Prunea nu s-a ferit când a auzit ce a spus un jucător după FCSB – UTA: “Asta e cel mai periculos”

Andrei Nicolae Publicat: 27 octombrie 2025, 10:10

Florin Prunea / Sport Pictures

Florin Prunea s-a arătat îngrijorat de declarațiile făcute de Valentin Costache, după ce FCSB a surclasat-o pe UTA pe Arena Națională și s-a impus cu 4-0. Fostul goalkeeper e de părere că vestiarul lui Adrian Mihalcea este resemnat în acest moment după ultimele rezultate slabe și că echipei îi lipsește un lider care să pună piciorul în prag.

Costache a părut descumpănit după ce echipa sa a suferit un eșec dur contra FCSB-ului. Printre altele, jucătorul de 27 de ani a spus după meci că e prea multă relaxare la echipă și că simplele rugăciuni nu îi pot ajuta pe el și pe coechipierii săi.

Florin Prunea trage un semnal de alarmă în tabăra de la UTA

Fostul portar al Generației de Aur a analizat spusele jucătorului arădenilor și crede că vestiarul are nevoie de un declic din partea cuiva. UTA se află într-o formă extrem de slabă în campionat, unde nu a mai câștigat de pe 9 august, de când o învingea pe Farul. De atunci, alb-roșiii au adunat patru eșecuri și cinci remize.

Cel mai periculos lucru în momentul de față e resemnarea. Când spui «nu văd soluții, plecăm acasă»… Părerea mea e că resemnare la Arad, când spui «nu avem soluții».

Echipa asta nu are un lider, pe cineva care să-i strângă, să spună «alo, ce e aici?». Urmează meci de Cupă, apoi cu Metaloglobus, care e o echipă care joacă“, a spus Prunea, potrivit digisport.ro.

Pentru UTA urmează meciul cu Petrolul Ploiești din prima etapă a grupelor Cupei României.

