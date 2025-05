Florin Tănase, după ce FCSB a devenit campioană în Liga 1: "Jucătorii valoroşi trebuie să se respecte" - Antena Sport

Le mulţumim fanilor, suntem mândri că ne susţin în număr aşa mare în deplasare şi cred eu că i-am făcut fericiţi de multe ori”, a declarat Florin Tănase, la digisport.ro.

„Suntem o familie!” Risto Radunovic, categoric după U Cluj – FCSB: „Am respectat competiţia”

FCSB nu a ţinut cont de titlul câştigat şi a aliniat cel mai bun prim 11 la meciul de la Cluj. Acest lucru a fost subliniat şi de Risto Radunovic, cel care a psus după meci că este foarte important că formaţia roş-albastră a respectat competiţia.

De asemenea, el a subliniat şi cât de important este ca FCSB să construiască după acest moment, aşa cum jucătorii lui Elias Charalambous şi-au propus exact acelaşi lucru în urmă cu un an:

„E o victorie foarte importantă pentru noi, am respectat competiţia şi am câştigat fără gol primit. Mă bucur foarte mult pentru Ştefi, mă bucur pentru fani. Am gestionat bine şi cel mai important lucru este că am câştigat.

Am gestionat foarte bine şi campionatul, şi Europa. Cum am spus şi anul trecut, după câştigarea campionatului, trebuie să construim. Şi acum trebuie să facem mai bine, pentru Europa.

Este un lucru care ne-a ajutat foarte mult, care înseamnă mult pentru echipa asta. Am creat unitate şi atmosferă. Suntem o familie”, a declarat Risto Radunovic, la digisport.ro.