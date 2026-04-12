Fostul antrenor al FCSB-ului recunoaște că Gigi Becali a adus jucători peste capul lui: “Am spus nu”

Radu Constantin Publicat: 12 aprilie 2026, 15:47

Fostul antrenor al celor de la FCSB, Nicolae Dică, a vorbit deschis despre experiențele sale pe banca „roș-albaștrilor”, unde a avut două mandate, între iunie 2017 – decembrie 2018 și iulie 2022 – noiembrie 2022.

Tehnicianul a condus echipa în peste 100 de partide, perioadă în care la club au ajuns numeroși jucători, printre care Florinel Coman, Florin Tănase, Constantin Budescu sau Andrea Compagno.

Dică a recunoscut că ar fi putut obține rezultate mai bune dacă ar fi avut un cuvânt mai greu de spus în deciziile importante din club, în special în ceea ce privește transferurile. Unde el, chiar dacă a spus că anumite transferuri să nu fie făcute, Gigi Becali a decis contrariul.

“Dacă aveam o putere mai mare, puteam să fac mai multe. Poate și la transferuri. Au fost momente când s-au făcut transferuri și s-au adus jucători despre care am spus că nu cred că este ok să-i aducem. Sau poate erau alți jucători pe care îi doream”, a declarat fostul antrenor.

Afirmațiile lui Dică vin în contextul în care politica de transferuri de la FCSB a fost, de-a lungul timpului, intens influențată de patronul Gigi Becali. A acum – în actuala ediție de campionat – transferurile eșuate au dus chiar la ratarea obiectivelor și clasarea pe un loc de play-out în Liga 1.

