Zeljko Kopic e "all-in" pentru meciul cu Farul din Cupa României: "Mergem la capacitate maximă" - Antena Sport

Zeljko Kopic a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Farul din Cupa României, iar antrenorul lui Dinamo a arătat cât de concentrat este pe această competiție. Deși pe alb-roșii îi așteaptă și derby-ul cu FCSB din campionat, tehnicianul este cu gândul doar la partida care se va disputa la Ovidiu.

Dinamo o va întâlni pe Farul miercuri în etapa cu numărul 2 din faza grupelor Cupei României, iar Zeljko Kopic a vorbit în fața jurnaliștilor despre meciul care îi așteaptă pe jucătorii săi. Croatul a dezvăluit că va face câteva schimbări în echipa de start față de partida cu Oțelul din campionat, dar că va trimite cei mai în formă jucători pe teren.

Zeljko Kopic, gata să dea tot cu Dinamo în cupă

În ceea ce privește competiția în care urmează Dinamo să evolueze, Kopic și-a exprimat dorința de a-și vedea echipa ajungând cât mai departe. Sezonul trecut, Dinamo nu a trecut de grupele Cupei, după ce a adunat doar două puncte din cele trei meciuri jucate, 0-4 cu FCSB, 0-0 cu Metalul Buzău și 0-0 cu Petrolul.

“În primul rând e meciul de Cupă cu Farul, este la mijlocul săptămânii. Este o oportunitate, vom face un mix, o rotație a jucătorilor. Mergem acolo să luptăm, să prestăm un fotbal bun și să încercăm să câștigăm.

Următorul meci e cel mai important, focusul este pe partida de mâine și după vom începe pregătirile pentru meciul cu FCSB. Am spus-o, în acest sezon vom încerca, e important pentru club, vom încerca să ajungem cât mai sus în Cupă.