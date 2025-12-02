Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic e "all-in" pentru meciul cu Farul din Cupa României: "Mergem la capacitate maximă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic e “all-in” pentru meciul cu Farul din Cupa României: “Mergem la capacitate maximă”

Zeljko Kopic e “all-in” pentru meciul cu Farul din Cupa României: “Mergem la capacitate maximă”

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 16:19

Comentarii
Zeljko Kopic e all-in pentru meciul cu Farul din Cupa României: Mergem la capacitate maximă

Zeljko Kopic, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Zeljko Kopic a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Farul din Cupa României, iar antrenorul lui Dinamo a arătat cât de concentrat este pe această competiție. Deși pe alb-roșii îi așteaptă și derby-ul cu FCSB din campionat, tehnicianul este cu gândul doar la partida care se va disputa la Ovidiu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo o va întâlni pe Farul miercuri în etapa cu numărul 2 din faza grupelor Cupei României, iar Zeljko Kopic a vorbit în fața jurnaliștilor despre meciul care îi așteaptă pe jucătorii săi. Croatul a dezvăluit că va face câteva schimbări în echipa de start față de partida cu Oțelul din campionat, dar că va trimite cei mai în formă jucători pe teren.

Zeljko Kopic, gata să dea tot cu Dinamo în cupă

În ceea ce privește competiția în care urmează Dinamo să evolueze, Kopic și-a exprimat dorința de a-și vedea echipa ajungând cât mai departe. Sezonul trecut, Dinamo nu a trecut de grupele Cupei, după ce a adunat doar două puncte din cele trei meciuri jucate, 0-4 cu FCSB, 0-0 cu Metalul Buzău și 0-0 cu Petrolul.

În primul rând e meciul de Cupă cu Farul, este la mijlocul săptămânii. Este o oportunitate, vom face un mix, o rotație a jucătorilor. Mergem acolo să luptăm, să prestăm un fotbal bun și să încercăm să câștigăm.

Următorul meci e cel mai important, focusul este pe partida de mâine și după vom începe pregătirile pentru meciul cu FCSB. Am spus-o, în acest sezon vom încerca, e important pentru club, vom încerca să ajungem cât mai sus în Cupă.

Reclamă
Reclamă

De asta mergem mâine la capacitate maximă, cu jucători pe care îi simt că sunt în cea mai bună formă. Unii dintre ei sunt mai fresh, vom face un mix ca să încercăm să câștigăm. Voi face câteva schimbări în primul 11.

Am văzut Farul – FCSB. A fost un meci bun, Farul e într-o formă bună, a jucat bine, are tot respectul meu, al nostru. Știm că ne așteaptă un meci greu“, a spus antrenorul croat la conferința de presă.

Duelul dintre Farul și Dinamo din Cupa României va avea loc miercuri, de la ora 18:30, urmând să fie transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Ce i-a făcut pe unii medici români să lase spitalele de top din străinătate pentru RomâniaCe i-a făcut pe unii medici români să lase spitalele de top din străinătate pentru România
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Observator
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult decât soția mea”
Fanatik.ro
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult decât soția mea”
16:19
Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo
16:00
FC Argeş – Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei
15:39
Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: “Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer”
14:33
Părăseşte Universitatea Craiova în iarnă. Prima plecare a fost decisă de Mihai Rotaru
14:00
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului
13:51
VIDEOLos Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 6 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând