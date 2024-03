Fotbalistul cedat gratis de Gigi Becali e în super-formă şi a spus dacă se întoarce la FCSB! - Antena Sport

Ianis Stoica, dezvăluiri după despărţirea cu scandal de U Cluj: „Am avut motive”! Mărturisirea fostului fotbalist de la FCSB

Ianis Stoica a făcut dezvăluiri după despărţirea cu scandal de U Cluj. Ianis Stoica a declarat după meciul pierdut de Hermannstadt cu Rapid, cu 2-0, că a avut motivele lui.

Neluţu Sabău a fost deranjat de modul în care s-a despărţit Ianis Stoica de U Cluj. Neluţu Sabău spunea că U Cluj l-a plătit mai bine pe Ianis Stoica decât a făcut-o FCSB.

”Un meci greu, ne-am dorit mai mult, dar nu am fost atât de atenți în fața porții. Ei au fost mai atenți și asta a fost istoria jocului.

Am jucat un 3-5-2, nu 5-3-2. Am fost sistemul gândit de Mister, a fost ok, să zic.

Am fost mai prudenți pentru că Rapidul are echipă valoroasă. Avea patru victorii, știm ce sume s-au dat pe transferuri, sunt jucători de calitate. Am avut ocaziile noastre.

Este o luptă grea la play-off, sunt șase echipe pe un loc. Echipa care va juca cel mai deștept, va fi acolo. Eu cred că dacă vom lua nouă puncte vom fi în play-off, dar va fi foarte greu.

(n.r: Sabău e supărat pe modul în care ai plecat) M-am integrat bine aici. Am avut niște motive, dar n-aș vrea să le dezvălui din respect pentru cei de acolo, pentru că sunt mai în vârstă decât mine. Am avut motivele mele și sunt bucuros pentru alegerea făcută”, declara Ianis Stoica pentru digisport.ro după Rapid – Hermannstadt 2-0.