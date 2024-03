FRF a reacţionat după amenda uriaşă primită de Gigi Becali în scandalul pariurilor! - Antena Sport

În urma pariului plasat, Gigi Becali a încălcat articolul 12 din regulamentul UEFA. Acesta poartă numele de „Integritatea meciurilor și competițiilor și aranjarea meciului”. În cadrul regulamentului este descris modul în care toate persoanele sau cluburile care participă în competițiile europene ar trebui să își deșfășoare activitatea.

Declaraţia lui Gigi Becali care a stârnit un scandal de proporţii

„Toate persoanele supuse regulilor și regulamentelor UEFA trebuie să se abțină de la orice comportament care dăunează sau ar putea deteriora integritatea meciurilor și competițiilor și trebuie să coopereze pe deplin cu UEFA în orice moment în eforturile sale de a combate un astfel de comportament”, se arată într-un paragraf din articolul respectiv.

De asemenea, oficialii UEFA au descris și modurile în care integritatea este încălcată. Forul european descrie practic că este interzis ca reprezentanții cluburilor să parieze, direct sau indirect, pe meciurile din competiție.

„Am mai pierdut din 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7, dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu”, a fost declaraţia oferită de Gigi Becali care a declanşat un scandal de proporţii.