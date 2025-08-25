Gabi Balint a făcut-o praf pe FCSB după 0-2 cu FC Argeș! Ce a spus despre Pintilii și Charalambous - Antena Sport

Gabi Balint a vorbit despre FCSB, după 0-2 cu FC Argeș. Fostul internațional a venit cu un mesaj dur pentru jucătorii campioanei, dar și pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii.
FCSB nu a ieșit din criza rezultatelor din Liga 1 nici în etapa a 7-a. Campioana României a fost învinsă, de nou promovata FC Argeș, și a rămas astfel cu o singură victorie în noul sezon.
Ce a spus Gabi Balint despre FCSB, după 0-2 c FC Argeș
În opinia lui Balint, FCSB nu mai arată ca o echipă în noul sezon. Fostul internațional a transmis că anumiți jucători sunt nervoși și că aceștia sunt „căzuți”, din punct de vedere moral.
De asemenea, Gabi Balint consideră că Mihai Pintilii și Elias Charalambous au o parte din vină.
Astfel, legenda Stelei a vorbit și despre lupta pentru titlu și a declarat că o consideră pe Universitatea Craiova drept favorită la câștigarea trofeului, în acest sezon.
“Bineînțeles că au vină, Pintilii și Charalambous. Eu nu știu dacă ei mai pot face schimbări. Sunt într-o groapă. Înainte când au câștigat campionatul spuneam că trebuie elogiați antrenorii, contribuie și ei la situația de acum. Nici nu sunt luați în seamă, ei negociază schimbările. Echipa arată prost, din punct de vedere tactic și fizic.
Olaru e nervos că nu-și revine, Alibec la fel. Tănase joacă când are chef. Alibec e și el nervos. Echipa nu mai joacă ca o echipă, nu se mai apără ca o echipă. Din punct de vedere moral sunt căzuți. Poți să ai un milion primă, dacă nu mai poți și nu mai ești capabil, nu mai poți să iei.
Dacă e să vorbim de titlu, e foarte greu. O văd pe Craiova favorită”, a spus Gabi Balint, la digisport.ro.