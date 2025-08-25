Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabi Balint a făcut-o praf pe FCSB după 0-2 cu FC Argeș! Ce a spus despre Pintilii și Charalambous - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gabi Balint a făcut-o praf pe FCSB după 0-2 cu FC Argeș! Ce a spus despre Pintilii și Charalambous

Gabi Balint a făcut-o praf pe FCSB după 0-2 cu FC Argeș! Ce a spus despre Pintilii și Charalambous

Alex Ioniță Publicat: 25 august 2025, 17:44

Comentarii
Gabi Balint a făcut-o praf pe FCSB după 0-2 cu FC Argeș! Ce a spus despre Pintilii și Charalambous

AS.ro

Gabi Balint a vorbit despre FCSB, după 0-2 cu FC Argeș. Fostul internațional a venit cu un mesaj dur pentru jucătorii campioanei, dar și pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB nu a ieșit din criza rezultatelor din Liga 1 nici în etapa a 7-a. Campioana României a fost învinsă, de nou promovata FC Argeș, și a rămas astfel cu o singură victorie în noul sezon.

Ce a spus Gabi Balint despre FCSB, după 0-2 c FC Argeș

În opinia lui Balint, FCSB nu mai arată ca o echipă în noul sezon. Fostul internațional a transmis că anumiți jucători sunt nervoși și că aceștia sunt „căzuți”, din punct de vedere moral.

De asemenea, Gabi Balint consideră că Mihai Pintilii și Elias Charalambous au o parte din vină.

Astfel, legenda Stelei a vorbit și despre lupta pentru titlu și a declarat că o consideră pe Universitatea Craiova drept favorită la câștigarea trofeului, în acest sezon.

Reclamă
Reclamă

“Bineînțeles că au vină, Pintilii și Charalambous. Eu nu știu dacă ei mai pot face schimbări. Sunt într-o groapă. Înainte când au câștigat campionatul spuneam că trebuie elogiați antrenorii, contribuie și ei la situația de acum. Nici nu sunt luați în seamă, ei negociază schimbările. Echipa arată prost, din punct de vedere tactic și fizic.

Olaru e nervos că nu-și revine, Alibec la fel. Tănase joacă când are chef. Alibec e și el nervos. Echipa nu mai joacă ca o echipă, nu se mai apără ca o echipă. Din punct de vedere moral sunt căzuți. Poți să ai un milion primă, dacă nu mai poți și nu mai ești capabil, nu mai poți să iei.

Dacă e să vorbim de titlu, e foarte greu. O văd pe Craiova favorită”, a spus Gabi Balint, la digisport.ro.

Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mareUltimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
Reclamă

Elias Charalambous, de nerecunoscut! Şi-a pus la zid jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Trebuie să vărsăm sânge”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a avut un discurs fără precedent de la venirea la campioana României. Cipriotul şi-a criticat jucătorii după înfrângerea cu FC Argeş, scor 0-2, din etapa a şaptea a Ligii 1.

Atitudinea jucătorilor campioanei României nu a fost deloc pe placul lui Charalambous, care nu a ezitat să îşi certe jucătorii pentru faptul că piteştenii au luptat mai mult în partida de pe Arena Naţională.

De asemenea, el s-a plâns de faptul că echipa nu a arătat nimic şi este îngrijorat înaintea returului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League:

“Lucrurile au fost foarte clare în această seară, am simțit-o în timpul jocului. Dacă nu dai 100% și nu-ți dai viața pe teren… E greu în prima ligă a României. Nu am arătat că ne dorim să câștigăm acest meci. Dacă nu dai totul, dacă nu verși sânge pe teren, nu câștigi. Nu am făcut nimic!

Pentru mine, atitudinea e cea mai importantă. Dacă dăm totul, e OK. Dacă ne-am dat viața din primul minut e OK, dar astăzi nu pot spune aceste lucruri. Au luptat mai mult decât noi, și-au dorit mai mult să câștige, e simplu.

Anul trecut, la toate antrenamentele, la toate jocurile, am dat totul! Pentru mine, atitudinea contează mai mult decât orice altceva! Dacă nu dăm totul, degeaba! Trebuie să schimbăm atitudinea.

E pentru prima oară când mă auziți spunând asta… În seara aceasta, a fost clar! Uneori, am simțit că nu este corect din partea voastră, a jurnaliștilor, să spuneți anumite lucruri. Dar astăzi nu am arătat nimic. Astăzi nu am dat totul! Poate e pentru prima oară când mă auziți așa…Dar e pentru prima oară când am simțit că nu suntem unde ar trebui să fim pentru a câștiga un campionat!

Nu suntem în direcția bună, trebuie să găsim un echilibru pentru a ne îmbunătăți și avea stabilitate în echipă. Sunt îngrijorat… Doar atitudinea ne poate califica (n.r. cu Aberdeen), doar asta putem schimba. Trebuie să dăm totul, să vărsăm sânge. Dacă nu înțelegem asta, vom avea probleme”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Observator
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
17:18
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 august
17:17
Basarab Panduru, sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu: “Aș face tot posibilul!”
17:10
EXCLUSIVAmalia Lică a spus care e noul ei obiectiv după ce a cucerit o medalie istorică, de argint, la Mondial!
16:55
Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul
16:46
EXCLUSIVIrina Deleanu, după ce Amalia Lică a cucerit o medalie istorică la Mondial: “E un vis împlinit, nesperat”
16:43
Cristi Borcea, verdict dur pentru Dinamo după primele etape ale noului sezon: “Nu cred că prind cupele europene”
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 5 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”