Gaziantep, prima ofertă concretă pentru transferul iernii de la FCSB. Toate detaliile mutării - Antena Sport

Rămâne de văzut dacă Gigi Becali va accepta varianta de împrumut a jucătorului său, care ar putea ajunge la echipa lui Şumudică, acolo unde se mai află alţi trei români, Florin Niţă, Denis Drăguş şi Alexandru Maxim.

„Dacă am ceva cu Edi este că are și el inteligența întunecată. Nu ai voie… Șut este cel mai bun închizător din toate timpurile pe care l-am avut de când sunt în fotbal. Nici Bourceanu, nici Pintilii”, spunea Gigi Becali, în toamna trecută.

Marius Şumudică a anunţat că nu mai cumpără jucători români

Pe de altă parte, Marius Şumudică era vehement cu câteva zile în urmă, atunci când nega că ar mai aduce jucători românia la Gaziantep, echipă la care are ca principal obiectiv salvarea de la retrogradare.

„Cu transferurile pe care le vom face, vom mai face încă 18-19 puncte şi ne vom salva.

Nu voi transfera niciun român. De data asta nu am niciun român pe listă. De fiecare dată am luat, de data asta nu am niciun român pe listă. Sunt jucători care evoluează în Argentina. Vreau doi argentinieni şi un jucător care joacă în Mexic”, a spus Şumi.

Adrian Şut are acum o cotă de piaţă de două milioane de euro şi vine după un sezon în care a marcat două goluri în cele 25 de meciuri adunate în toate competiţiile.