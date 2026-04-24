Lucian Filip a stat pe banca FCSB-ului la meciul cu Petrolul, din etapa a șasea a play-out-ului. Aceasta a fost prima partidă bifată de campioană, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Secunzii Lucian Filip și Alin Stoica se ocupă de echipă, până când Gigi Becali și Mihai Stoica îi vor găsi un înlocuitor lui Mirel Rădoi. Aceștia își doresc un tehnician străin pe banca roș-albaștrilor, primul contactat, Elias Charalambous, refuzând revenirea.

Gestul făcut de Lucian Filip la FCSB – Petrolul, primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi

Deși este antrenorul interimar al FCSB-ului, Lucian Filip nu s-a comportat ca un „principal” la duelul cu Petrolul. Concret, el i-a însoțit pe jucători la încălzire, pe teren, înaintea fluierului de start al meciului.

Acest gest este mai puțin întâlnit la antrenorii principali, care nu obișnuiesc să iasă alături de jucători la încălzire. De obicei, secunzii sunt cei care fac asta, înaintea partidelor.

Înaintea partidei cu Petrolul, Lucian Filip a dezvăluit faptul că a efectuat două antrenamente cu echipa, după plecarea lui Mirel Rădoi, având discuții cu fiecare jucător în parte: „Am reușit să facem cât ne-a permis timpul, a fost o perioadă scurtă, dar ne-am axat pe refacere și asta contează acum, pe final de campionat.