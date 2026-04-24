Home | Fotbal | Liga 1 | Gestul făcut de Lucian Filip la FCSB – Petrolul, primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi

Gestul făcut de Lucian Filip la FCSB – Petrolul, primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi

Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 21:55

Comentarii
Gestul făcut de Lucian Filip la FCSB – Petrolul, primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi

Lucian Filip, la FCSB - Petrolul/ Sport Pictures

Lucian Filip a stat pe banca FCSB-ului la meciul cu Petrolul, din etapa a șasea a play-out-ului. Aceasta a fost prima partidă bifată de campioană, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Secunzii Lucian Filip și Alin Stoica se ocupă de echipă, până când Gigi Becali și Mihai Stoica îi vor găsi un înlocuitor lui Mirel Rădoi. Aceștia își doresc un tehnician străin pe banca roș-albaștrilor, primul contactat, Elias Charalambous, refuzând revenirea.

Gestul făcut de Lucian Filip la FCSB – Petrolul, primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi

Deși este antrenorul interimar al FCSB-ului, Lucian Filip nu s-a comportat ca un „principal” la duelul cu Petrolul. Concret, el i-a însoțit pe jucători la încălzire, pe teren, înaintea fluierului de start al meciului.

Acest gest este mai puțin întâlnit la antrenorii principali, care nu obișnuiesc să iasă alături de jucători la încălzire. De obicei, secunzii sunt cei care fac asta, înaintea partidelor.

Înaintea partidei cu Petrolul, Lucian Filip a dezvăluit faptul că a efectuat două antrenamente cu echipa, după plecarea lui Mirel Rădoi, având discuții cu fiecare jucător în parte: „Am reușit să facem cât ne-a permis timpul, a fost o perioadă scurtă, dar ne-am axat pe refacere și asta contează acum, pe final de campionat.

Reclamă
Reclamă

Am avut două antrenamente cu jucătorii înaintea meciului de astăzi. Am avut discuții individuale, dar și de grup”, a spus Filip, conform digisport.ro.

Schimbările de la FCSB pentru meciul cu Petrolul

După ce Gigi Becali a revenit „la butoane”, Ștefan Târnovanu a fost trecut pe banca de rezerve, în locul lui fiind titularizat Matei Popa. Târnovanu a fost inclus în echipa de start de Mirel Rădoi la ultimele două meciuri, cu Farul și Oțelul.

Dat fiind faptul că Matei Popa îndeplinește regula U21, a fost scos din primul 11 și Alexandru Stoian. Pe postul de vârf a fost titularizat David Miculescu, care la ultimul meci cu Mirel Rădoi, a evoluat în banda dreaptă.

Reclamă

O altă schimbare făcută de Gigi Becali în primul 11 a fost cea a lui Joao Paulo. Acesta era utilizat de Mirel Rădoi pe postul de fundaș stânga, însă la meciul cu Petrolul, el a fost titularizat la mijloc, alături de Florin Tănase. În flancul stâng al defensivei a revenit Risto Radunovic.

Echipele de start la FCSB – Petrolul:

  • FCSB (4-2-3-1): Matei Popa – Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo – Oct. Popescu, D. Olaru, Cisotti – Miculescu
    Rezerve: Târnovanu, L. Zima, A. Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Toma, D. Popa
    Antrenor: Lucian Filip (interimar)
  • Petrolul (4-2-3-1): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – M. Dulca, D. Rodrigues – R. Pop, Jyry, Grozav – Chică-Roșă
    Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B. Marian, Boateng, Paraschiv, V. Gheorghe, Hanca, Mateiu, Ludewig, Aimbetov
    Antrenor: Mehmet Topal
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Sectorul din România care a intrat în declin pe fondul haosului politic: "Decizia e pur emoţională"
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
