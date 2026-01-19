Gestul lui Cătălin Cîrjan care spune totul despre relația cu Dinamo. Ce a făcut pe finalul meciului cu "U" Cluj - Antena Sport

Cătălin Cîrjan și-a demonstrat încă o dată spiritul de căpitan al lui Dinamo, fiind surprins în Peluza Cătălin Hîldan după ce a fost înlocuit în meciul cu “U” Cluj de duminică seara. Gestul mijlocașului a venit într-un context în care el a primit recent două oferte de la Metalist 1925 Harkov, ambele refuzate.
Cătălin Cîrjan ar fi putut pleca de la Dinamo în această perioadă de mercato, după ce Metalist 1925 Harkov a încercat să îl transfere în Ucraina. Formația din estul Europei a înaintat două oferte pentru clubul alb-roșu și căpitanul său, însă jucătorul s-a împotrivit plecării sale în ambele situații.
Cîrjan, alături de suporteri după Dinamo – “U” Cluj
Cu siguranță, un rol important în decizia luată de fotbalistul de 23 de ani a fost reprezentat de relația sa cu Dinamo, la pachet cu ambiția de a pleca într-un campionat mai puternic. După meciul câștigat de “câini” duminică seara cu “U” Cluj, scor 1-0, Cîrjan a dorit să își arate devotamentul față de alb și roșu și s-a urcat în Peluza Cătălin Hîldan după ce a fost schimbat de Zeljko Kopic.
După ce a ieșit de pe teren în minutul 87, fanii de pe Arena Națională l-au aplaudat îndelung pe căpidanul lui Dinamo, scandând “Cîrjan, unul dintre noi”. După ce a stat alături de fani pentru a urmări finalul meciului, mijlocașul s-a întors la colegii săi pe gazon și a sărbătorit alături de ei în fața victoria în fața galeriei.
După succesul din meciul cu “U” Cluj, Dinamo a urcat provizoriu pe locul 2 în clasamentul Ligii 1 și s-a apropiat la un singur punct de Rapid.
- Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: “Scăpaţi de mine!”
- Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat”
- Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo: “Mă sunau părinţii lor”
- Cel mai nou transfer de la FCSB a aterizat în România și a dat primele declarații: “Un club foarte mare”
- “Cu tot respectul”. Dinamo nu l-a convins pe Cristiano Bergodi la un anumit capitol după victoria cu “U” Cluj