Gestul lui Cătălin Cîrjan care spune totul despre relația cu Dinamo. Ce a făcut pe finalul meciului cu "U" Cluj - Antena Sport

Cătălin Cîrjan și-a demonstrat încă o dată spiritul de căpitan al lui Dinamo, fiind surprins în Peluza Cătălin Hîldan după ce a fost înlocuit în meciul cu “U” Cluj de duminică seara. Gestul mijlocașului a venit într-un context în care el a primit recent două oferte de la Metalist 1925 Harkov, ambele refuzate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cătălin Cîrjan ar fi putut pleca de la Dinamo în această perioadă de mercato, după ce Metalist 1925 Harkov a încercat să îl transfere în Ucraina. Formația din estul Europei a înaintat două oferte pentru clubul alb-roșu și căpitanul său, însă jucătorul s-a împotrivit plecării sale în ambele situații.

Cîrjan, alături de suporteri după Dinamo – “U” Cluj

Cu siguranță, un rol important în decizia luată de fotbalistul de 23 de ani a fost reprezentat de relația sa cu Dinamo, la pachet cu ambiția de a pleca într-un campionat mai puternic. După meciul câștigat de “câini” duminică seara cu “U” Cluj, scor 1-0, Cîrjan a dorit să își arate devotamentul față de alb și roșu și s-a urcat în Peluza Cătălin Hîldan după ce a fost schimbat de Zeljko Kopic.

După ce a ieșit de pe teren în minutul 87, fanii de pe Arena Națională l-au aplaudat îndelung pe căpidanul lui Dinamo, scandând “Cîrjan, unul dintre noi”. După ce a stat alături de fani pentru a urmări finalul meciului, mijlocașul s-a întors la colegii săi pe gazon și a sărbătorit alături de ei în fața victoria în fața galeriei.

După succesul din meciul cu “U” Cluj, Dinamo a urcat provizoriu pe locul 2 în clasamentul Ligii 1 și s-a apropiat la un singur punct de Rapid.