Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gestul lui Cătălin Cîrjan care spune totul despre relația cu Dinamo. Ce a făcut pe finalul meciului cu "U" Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gestul lui Cătălin Cîrjan care spune totul despre relația cu Dinamo. Ce a făcut pe finalul meciului cu “U” Cluj

Gestul lui Cătălin Cîrjan care spune totul despre relația cu Dinamo. Ce a făcut pe finalul meciului cu “U” Cluj

Andrei Nicolae Publicat: 19 ianuarie 2026, 9:24

Comentarii
Gestul lui Cătălin Cîrjan care spune totul despre relația cu Dinamo. Ce a făcut pe finalul meciului cu U Cluj

Cătălin Cîrjan, după un meci / Sport Pictures

Cătălin Cîrjan și-a demonstrat încă o dată spiritul de căpitan al lui Dinamo, fiind surprins în Peluza Cătălin Hîldan după ce a fost înlocuit în meciul cu “U” Cluj de duminică seara. Gestul mijlocașului a venit într-un context în care el a primit recent două oferte de la Metalist 1925 Harkov, ambele refuzate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cătălin Cîrjan ar fi putut pleca de la Dinamo în această perioadă de mercato, după ce Metalist 1925 Harkov a încercat să îl transfere în Ucraina. Formația din estul Europei a înaintat două oferte pentru clubul alb-roșu și căpitanul său, însă jucătorul s-a împotrivit plecării sale în ambele situații.

Cîrjan, alături de suporteri după Dinamo – “U” Cluj

Cu siguranță, un rol important în decizia luată de fotbalistul de 23 de ani a fost reprezentat de relația sa cu Dinamo, la pachet cu ambiția de a pleca într-un campionat mai puternic. După meciul câștigat de “câini” duminică seara cu “U” Cluj, scor 1-0, Cîrjan a dorit să își arate devotamentul față de alb și roșu și s-a urcat în Peluza Cătălin Hîldan după ce a fost schimbat de Zeljko Kopic.

Cătălin Cîrjan, surprins în Peluza Cătălin Hîldan / Sport Pictures
Cătălin Cîrjan, surprins în Peluza Cătălin Hîldan / Sport Pictures

După ce a ieșit de pe teren în minutul 87, fanii de pe Arena Națională l-au aplaudat îndelung pe căpidanul lui Dinamo, scandând “Cîrjan, unul dintre noi”. După ce a stat alături de fani pentru a urmări finalul meciului, mijlocașul s-a întors la colegii săi pe gazon și a sărbătorit alături de ei în fața victoria în fața galeriei.

După succesul din meciul cu “U” Cluj, Dinamo a urcat provizoriu pe locul 2 în clasamentul Ligii 1 și s-a apropiat la un singur punct de Rapid.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
Fanatik.ro
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
11:22
Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: “Scăpaţi de mine!”
11:01
Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat”
10:58
Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo: “Mă sunau părinţii lor”
10:47
“Îmi cer scuze fotbalului”. Selecționerul Senegalului, după ce și-a scos echipa de pe teren în finala AFCON
10:07
Cel mai nou transfer de la FCSB a aterizat în România și a dat primele declarații: “Un club foarte mare”
9:47
“Cu tot respectul”. Dinamo nu l-a convins pe Cristiano Bergodi la un anumit capitol după victoria cu “U” Cluj
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Dinamo a rezolvat al treilea transfer al iernii! Când va fi prezentat oficial jucătorul
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”