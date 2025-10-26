Gestul lui Denis Alibec care arată ruptura lui de FCSB. Gigi Becali: "Îl bag acolo, măcar cu ei să dai gol" - Antena Sport

Denis Alibec continuă să fie nemulțumit la FCSB, după ce în runda trecută a intrat într-un conflict aprins cu suporterii echipei la finalul meciului cu Metaloglobus. Acum, atacantul de 34 de ani a fost introdus pe teren în minutul 85 la partida cu UTA și și-a manifestat din nou frustrarea, iar Elias Charalambous nu a putut interveni nici el.

Concret, Alibec a șutat nervos în minge și a plecat direct la vestiare imediat după ce Andrei Moroiță a fluierat finalul partidei, potrivit digisport.ro. Gestul său a venit în contextul în care restul coechipierilor săi au mers spre galerie pentru a celebra victoria alături de suporteri.

Denis Alibec, ruptură totală de FCSB

Elias Charalambous a sesizat frustrarea lui Alibec și a încercat să îl întoarcă din drum pe jucător, însă nu a avut succes. Fotbalistul de 34 de ani s-a dus la cabine, iar colegii săi au rămas pe teren să savureze victoria alături de fani.

Etapa trecută, Alibec a intrat în conflict cu suporterii și a fost nevoit să se împace cu galeria, moment care s-a petrecut după partida din Europa League cu Bologna. Recent, s-a scris despre dorința lui Alibec de a pleca la echipă în perioada de iarnă, iar gestul său de la finalul duelului cu UTA arată că această despărțire poate deveni realitate.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a fost întrebat despre situația atacantului și a dezvăluit că jucătorul va primi mai multe minute în partida din Cupa României, contra celor de la Gloria Bistrița: