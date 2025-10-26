Gestul lui Denis Alibec care arată ruptura lui de FCSB. Gigi Becali: "Îl bag acolo, măcar cu ei să dai gol" - Antena Sport

Închide meniul
Gestul lui Denis Alibec care arată ruptura lui de FCSB. Gigi Becali: “Îl bag acolo, măcar cu ei să dai gol”

Andrei Nicolae Publicat: 26 octombrie 2025, 23:13

Denis Alibec, la finalul partidei cu UTA / Captură Digi Sport

Denis Alibec continuă să fie nemulțumit la FCSB, după ce în runda trecută a intrat într-un conflict aprins cu suporterii echipei la finalul meciului cu Metaloglobus. Acum, atacantul de 34 de ani a fost introdus pe teren în minutul 85 la partida cu UTA și și-a manifestat din nou frustrarea, iar Elias Charalambous nu a putut interveni nici el.

Concret, Alibec a șutat nervos în minge și a plecat direct la vestiare imediat după ce Andrei Moroiță a fluierat finalul partidei, potrivit digisport.ro. Gestul său a venit în contextul în care restul coechipierilor săi au mers spre galerie pentru a celebra victoria alături de suporteri.

Denis Alibec, ruptură totală de FCSB

Elias Charalambous a sesizat frustrarea lui Alibec și a încercat să îl întoarcă din drum pe jucător, însă nu a avut succes. Fotbalistul de 34 de ani s-a dus la cabine, iar colegii săi au rămas pe teren să savureze victoria alături de fani.

Etapa trecută, Alibec a intrat în conflict cu suporterii și a fost nevoit să se împace cu galeria, moment care s-a petrecut după partida din Europa League cu Bologna. Recent, s-a scris despre dorința lui Alibec de a pleca la echipă în perioada de iarnă, iar gestul său de la finalul duelului cu UTA arată că această despărțire poate deveni realitate.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a fost întrebat despre situația atacantului și a dezvăluit că jucătorul va primi mai multe minute în partida din Cupa României, contra celor de la Gloria Bistrița:

Alibec vrea să dea el gol. O să-l băgăm acum, fac și eu ca Mirel. Are dreptate, sunt 25 de jucători, nu trebuie să se supere ăia. El e supărat că poate nu a jucat, că nu a jucat. O să-l bag cu Bistrița, măcar cu ei să dai gol. El e un om cuminte, are un suflet de copil. Dar își revine, nu e problemă. Trebuie să demonstrezi“, a spus Becali la primasport.ro.

Transferat “pe cai mari” de la Farul în vară, Alibec nu a marcat niciun gol de la revenirea la FCSB.

