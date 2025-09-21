Atenție, FCSB! Go Ahead Eagles, la turație maximă înaintea meciului din Europa League - Antena Sport

FCSB își va începe parcursul din faza principală a UEFA Europa League în Olanda, contra celor de la Go Ahead Eagles. Formația din Eredivisie, cu un lot evaluat la aproximativ 30 de milioane de euro, a obținut un rezultat excelent înaintea confruntării de joi.
Gruparea pregătită de Melvin Boel a ajuns la două succese consecutive în campionat, reușind o victorie cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la PEC Zwolle.
Go Ahead Eagles, victorie în ultimul meci din Eredivisie
FCSB a mai primit o veste proastă înainte de debutul în faza principală a UEFA Europa League. Go Ahead Eagles, echipa care va găzdui campioana României joi în Olanda, a câștigat la pas ultimul meci de campionat.
Dubla lui Milan Smit (min. 80 și min. 90+6) a scris istoria partidei cu PEC Zwolle, din etapa cu numărul 6 din Eredivisie. Mai mult decât atât, adversara roș-albaștrilor a încheiat disputa și în superioritate numerică, după ce Jamiro Monteiro a văzut cartonașul roșu încă din minutul 2.
A fost a doua victorie consecutiv în campionat pentru Go Ahead Eagles, care are un moral excelent înaintea debutului din Europa League. Partida va avea loc pe terenul olandezilor, pe o arenă cu o capacitate de 10.000 de locuri.
Go Ahead în Europa: anul trecut, eliminată de Brann Bergen
Go Ahead Eagles este la abia al șaselea său sezon în cupele europene. Prima oară a jucat în stagiunea 1965-1966, în Cupa Cupelor, unde a fost eliminată de Celtic (0-7) la general. În sezonul trecut, trupa din Deventer a evoluat în al doilea tur preliminar din UEFA Conference League, dar a pierdut cu norvegienii de la Brann Bergen (1-2 la general).
În total, Go Ahead a jucat 12 meciuri pe teren propriu (unde o va întâlni și pe FCSB) în cupele europene: a câștigat trei, a remizat în șapte și a pierdut două. Cea mai consistentă victorie, un 5-0 cu Rouen, tocmai în 1968.
