Atenție, FCSB! Go Ahead Eagles, la turație maximă înaintea meciului din Europa League - Antena Sport

FCSB își va începe parcursul din faza principală a UEFA Europa League în Olanda, contra celor de la Go Ahead Eagles. Formația din Eredivisie, cu un lot evaluat la aproximativ 30 de milioane de euro, a obținut un rezultat excelent înaintea confruntării de joi.

Gruparea pregătită de Melvin Boel a ajuns la două succese consecutive în campionat, reușind o victorie cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la PEC Zwolle.

Go Ahead Eagles, victorie în ultimul meci din Eredivisie

FCSB a mai primit o veste proastă înainte de debutul în faza principală a UEFA Europa League. Go Ahead Eagles, echipa care va găzdui campioana României joi în Olanda, a câștigat la pas ultimul meci de campionat.

Dubla lui Milan Smit (min. 80 și min. 90+6) a scris istoria partidei cu PEC Zwolle, din etapa cu numărul 6 din Eredivisie. Mai mult decât atât, adversara roș-albaștrilor a încheiat disputa și în superioritate numerică, după ce Jamiro Monteiro a văzut cartonașul roșu încă din minutul 2.

A fost a doua victorie consecutiv în campionat pentru Go Ahead Eagles, care are un moral excelent înaintea debutului din Europa League. Partida va avea loc pe terenul olandezilor, pe o arenă cu o capacitate de 10.000 de locuri.