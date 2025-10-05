Ghinion imens pentru Mihnea Rădulescu. Jucătorul Craiovei s-a accidentat singur și a părăsit terenul în lacrimi - Antena Sport

Mihnea Rădulescu, jucătorul de bandă al Universității Craiova, s-a accidentat în startul partidei contra celor de la FCSB. În minutul 11 al meciului, tânărul din lotul lui Mirel Rădoi s-a prăbușit la pământ la capătul unei faze în care nu a fost atins de nimeni, dar în care a părut că a călcat strâmb.

Accidentarea respectivă vine într-un moment extrem de prost pentru Rădulescu, ținând cont că tomcai ce fusese convocat pentru acțiunea naționalei de tineret. Costin Curelea îl chemase pe alb-albastru pentru meciurile cu Serbia și Cipru din preliminariile pentru EURO U21 2027.

Mihnea Rădulescu a ieșit accidentat din FCSB – Universitatea Craiova

Trimis titular în derby-ul de pe Arena Națională de Mirle Rădoi, Mihnea Rădulescu se afla în pressing pe posesia celor de la FCSB, când a căzut de lângă Risto Radunovic. Pe reluări s-a putut observa cum jucătorul de 20 de ani calcă strâmb, după care se ține de piciorul stâng.

Staff-ul oltenilor a intrat imediat pe teren, iar Rădulescu a ieșit șchiopătând de pe teren, iar Rădoi a luat imediat decizia de a-l înlocui. În locul puștiului alb-albastru a fost introdus David Matei.

Până la meciul cu FCSB, Rădulescu nu acuzase probleme în niciun meci de la transferul său la Universitatea Craiova. Acum, mijlocașul s-a accidentat și sunt șanse mari să rateze meciurile naționalei Under-21.