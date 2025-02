Gică Hagi, încântat de un jucător după Farul - Petrolul 2-1: "E bun ca fotbalist! Trebuie să îi dăm timp" - Antena Sport

Gică Hagi a fost în culmea fericirii după ce Farul a câştigat pefinal partida cu Petrolul. Aceasta a fost prima victorie a Farului pe teren propriu după cea obţinută în octombrie, în partida cu Universitatea Craiova.

Hagi a fost extrem de mulţumit pentru evoluţia elevilor săi şi l-a lăudat pe Cojocaru, cel care a marcat golul victoriei.

Gică Hagi, discurs după Farul – Petrolul 2-1

„Toate victoriile sunt importante, pentru asta muncim. Ştiam că întâlnim o echipă care era în formă, chiar dacă au schimbat antrenorul, Adi i-a aşezat bine. Am fost inspiraţi că am făcut acea schimbare. Toţi care au intrat, au intrat bine. Am avut şedinţe, am vorbit şi pe un ton mai puţin bun.

Ţine de noi să îi găsim momentele ca să dea randament. Trebuie să îi dăm timpul de care are nevoie, dar ca fotbalist e bun. Larie s-a lovit cu portarul şi era umflat. Vor fi schimbări cu Sepsi, sper să găsim soluţii cu Sepsi. Lui Ciobanu i-am zis de două ori că trebuia să îl bag. Cercel a ieşit la pauză că nu se simţea bine. Avem o conferinţă, mă întâlnesc cu voi, ei ştiu ce am vorbit în vestiar”, a spus Gică Hagi la digisport.ro.

Farul – Petrolul 2-1. Hagi l-a învins pe Mutu şi rămâne neînvins în faţa „Briliantului”

