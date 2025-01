Gică Hagi şi Gică Popescu, reacţii vehemente când au fost întrebaţi dacă Farul primeşte bani de la statul român - Antena Sport

Gică Hagi, alături de Gică Popescu / Profimediaimages Gică Hagi şi Gică Popescu au avut primele reacţii după ce au existat zvonuri că Farul a primit sume importante de bani de la statul român. Conducătorii campioanei din 2023 au rupt tăcerea şi au transmis un mesaj vehement. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Regele” a ţinut să afirme că autorităţile locale nu au virat niciun leu în conturile clubului cu sediu la Ovidiu. Hagi cere să apară o lege prin care să se specifice exact cum pot fi distribuiţi banii publici la echipele de fotbal. Gică Hagi şi Gică Popescu asigură că Farul nu a primit bani publici „Noi nu luăm bani de la Consiliul local. Dacă ar fi să existe astfel de fonduri, ar trebui să fie o lege unitară, aplicată la fel pentru toți. În România s-au făcut investiții mari, dar trebuie să investim și în sport. Echipa națională depinde de echipele de club. Dacă nu sunt bani, nu poți face nimic”, spus Gică Hagi la digisport.ro. O reacţie vehementă a avut şi preşedintele Farului. Gică Popescu neagă vehement că clubul Farul a fost finanţat de statul român. Gică Hagi nu şi-a dorit să primească bani de la autorităţile locale. Reclamă

”Farul şi Academia Hagi nu au luat niciun ban de la administrația publică. Drumul de acces la bază de la Ovidiu e făcut cu banii noștri. Nu am luat bani publici, deși Academia Hagi este constituită ca un ONG și am fi putut cere de la primărie bani pe diferite proiecte. 10 lei, 20 de lei. Gică nu a vrut să ia bani aşa. Nu am luat nici de la minister, nici de la administrația publică”, a spus Gică Popescu la iamsport.ro.

Farul au remizat în ultimele patru meciuri din 2024 şi au ajuns pe locul 12 în Liga 1. Pentru constănţeni urmează disputa cu UTA, de pe teren propriu, care este programată pe 20 ianuarie.

