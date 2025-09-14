Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda - FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor - Antena Sport

Gigi Becali a efectuat trei schimbări la pauza meciului dintre Csikszereda şi FCSB. După primele 45 de minute ale meciului de la Miercurea Ciuc, scorul este 0-0.

Thiam, Toma şi Edjouma sunt cei trei jucători introduşi la pauza meciului de campioana României. Aceştia i-au înlocuit pe David Miculescu, Ionuţ Cercel şi Darius Olaru. În ceea ce priveşte introducerea lui Edjouma, aceasta s-a dovedit a fi o decizie inspirată.

Miculescu, Olaru şi Cercel, scoşi de Gigi Becali la pauza meciului Csikszereda – FCSB

Jucătorul cotat la 1 milion de euro este la al treilea meci în tricoul roş-albaştrilor şi, tot pentru a treia oară, nu va evolua mai mult de o repriză. Dacă în meciul cu FC Argeş, când a intrat la pauză, în meciul cu CFR Cluj a fost titular.

Cu toate acestea, Malcom Edjouma a fost cel care a deschis scorul, în minutul 55. El a înscris cu o lovitură de cap din interiorul careului, din centrarea lui Florin Tănase.

Echipele de start în Csikszereda – FCSB