Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda - FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor

Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor

Publicat: 14 septembrie 2025, 22:18

Comentarii
Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali a efectuat trei schimbări la pauza meciului dintre Csikszereda şi FCSB. După primele 45 de minute ale meciului de la Miercurea Ciuc, scorul este 0-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Thiam, Toma şi Edjouma sunt cei trei jucători introduşi la pauza meciului de campioana României. Aceştia i-au înlocuit pe David Miculescu, Ionuţ Cercel şi Darius Olaru. În ceea ce priveşte introducerea lui Edjouma, aceasta s-a dovedit a fi o decizie inspirată.

Miculescu, Olaru şi Cercel, scoşi de Gigi Becali la pauza meciului Csikszereda – FCSB

Jucătorul cotat la 1 milion de euro este la al treilea meci în tricoul roş-albaştrilor şi, tot pentru a treia oară, nu va evolua mai mult de o repriză. Dacă în meciul cu FC Argeş, când a intrat la pauză, în meciul cu CFR Cluj a fost titular.

Cu toate acestea, Malcom Edjouma a fost cel care a deschis scorul, în minutul 55. El a înscris cu o lovitură de cap din interiorul careului, din centrarea lui Florin Tănase.

Echipele de start în Csikszereda – FCSB

  • Csikszereda: Pap – Bloj, Hegedus, Palmeș, Paszka – Vegh, Veres – Santos, Bakos, Szabo – Dolny
    Rezerve: Kajan, Dusinszki, Celic, Gergely, Simon, Kelemen, Eppel, Szilagyi, Andrezly, Csuros, Szalay, Jebari
    Antrenor: Robert Ilyes
  • FCSB: Târnovanu – Cercel, Graovac, Alhassan, Pantea Olaru, Lixandru – Miculescu, Tănase, Cisotti – Bîrligea
    Rezerve: Zima, Crețu, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheș, Toma, Ngezana, Tavi Popescu, Stoian, Thiam.
    Antrenor: Elias Charalambous
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Observator
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”
Fanatik.ro
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”
23:16
Gigi Becali și-a „mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: „Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic”
23:07
“Am pierdut un an!” Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: “Cum să mai ajungi în play-off?”
22:49
Probleme pentru FCSB! Juri Cisotti nu a mai putut continua şi a fost înlocuit cu Octavian Popescu
22:46
Csikszereda – FCSB 1-1. Campioana României, rezultat rușinos pe terenul nou promovatei
21:37
Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă
21:22
Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena