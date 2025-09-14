Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda - FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor - Antena Sport

Gigi Becali a efectuat trei schimbări la pauza meciului dintre Csikszereda şi FCSB. După primele 45 de minute ale meciului de la Miercurea Ciuc, scorul este 0-0.
Thiam, Toma şi Edjouma sunt cei trei jucători introduşi la pauza meciului de campioana României. Aceştia i-au înlocuit pe David Miculescu, Ionuţ Cercel şi Darius Olaru. În ceea ce priveşte introducerea lui Edjouma, aceasta s-a dovedit a fi o decizie inspirată.
Miculescu, Olaru şi Cercel, scoşi de Gigi Becali la pauza meciului Csikszereda – FCSB
Jucătorul cotat la 1 milion de euro este la al treilea meci în tricoul roş-albaştrilor şi, tot pentru a treia oară, nu va evolua mai mult de o repriză. Dacă în meciul cu FC Argeş, când a intrat la pauză, în meciul cu CFR Cluj a fost titular.
Cu toate acestea, Malcom Edjouma a fost cel care a deschis scorul, în minutul 55. El a înscris cu o lovitură de cap din interiorul careului, din centrarea lui Florin Tănase.
Echipele de start în Csikszereda – FCSB
- Csikszereda: Pap – Bloj, Hegedus, Palmeș, Paszka – Vegh, Veres – Santos, Bakos, Szabo – Dolny
Rezerve: Kajan, Dusinszki, Celic, Gergely, Simon, Kelemen, Eppel, Szilagyi, Andrezly, Csuros, Szalay, Jebari
Antrenor: Robert Ilyes
- FCSB: Târnovanu – Cercel, Graovac, Alhassan, Pantea Olaru, Lixandru – Miculescu, Tănase, Cisotti – Bîrligea
Rezerve: Zima, Crețu, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheș, Toma, Ngezana, Tavi Popescu, Stoian, Thiam.
Antrenor: Elias Charalambous
