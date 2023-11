Gigi Becali a anunţat marele avantaj pe care FCSB îl are în faţa Rapidului, în lupta pentru titlu - Antena Sport

A fost un meci spectaculos, i-am lăsat să aibă prea multe ocazii. Ne-am dezechilibrat, a doua repriză este una de uitat. Nu putem lua gol așa, pe contra atac, cu echipa desfăcută, mai ales acasă. I-am avertizat pe băieți, dar eu sunt primul vinovat. Nu ar trebui să mai jucăm așa, la 2-0 aveam meciul la îndemână.

După ce am ieșit de la cabine parcă am rămas în vestiar. Am încercat să introduc în teren și atacanți, la scorul de 2-2. Pe teren trebuie să avem capacitatea de a nu dezechilibra, meciul se poate câștiga și în prelungiri. Dar noi am lăsat mult prea multe spații, au venit și goluri și ocazii, pentru ei.

Când îți iei 3 goluri de la 2-0 moralul e scăzut. Am încercat să venim cu jucători ofensivi, dar ne-am dezechilibrat. Am venit dintr-o perioadă foarte bună, înfrângerea aceasta ne aduce cu picioarele pe pământ. Poate fi o ocazie de a învăța. Trebuie să joci și cu echilibru totuși, dacă nu, adversarii te pedepsesc. Totuși, știam că au o echipă foarte bună”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.