Gigi Becali a anunţat primul jucător care semnează cu FCSB în iarnă: "E greu cu mine" - Antena Sport

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport Gigi Becali a dezvăluit ce jucător va semna cu FCSB iarna aceasta. Patronul campioanei României a fost impresionat de Vali Creţu, fundaşul roş-albaştrilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Actuala înţelegere a lui Creţu cu FCSB expira la finalul acestui an, pe 31 decembrie. Marţi seară, Becali a anunţat că fundaşul, care a avut evoluţii bune în acest sezon, va semna cu FCSB prelungirea pe un an şi jumătate. Gigi Becali a anunţat că îi prelungeşte contractul lui Vali Creţu Prezenţi la o gală, acolo unde Vali Creţu a fost premiat, Gigi Becali a fost surprins în lacrimi în timp ce fundaşul ţinea un discurs. De asemenea premiat, Becali a dezvăluit că premiul său a ajuns în posesia lui Creţu, iar răspunsul acestuia l-a convins pe patronul roş-albaştrilor să îi prelungească contractul. În prezent, fundaşul este cotat la 200.000 de euro pe transfermarkt.com: „(Unde vă este premiul?) Mi l-a luat Creţu! A zis: 'Da, nea Gigi, îl ţin eu că nu îmi cad galoanele!' Şi am zis: 'Bine, pentru treaba asta o să facem 2 ani şi jumătate contract'.

Bine mă… îi prelungesc încă pe un an acum. Pe mine m-a emoţionat Creţu, dar e greu cu mine. E posibil un an şi jumătate să îi prelungesc”, a declarat Gigi Becali.

Valentin Creţu aşteaptă să fie convocat la echipa naţională de Mircea Lucescu

Valentin Creţu are un sezon de vis la FCSB şi se gândeşte şi la echipa naţională. Creţu s-a întâlnit cu Mircea Lucescu la o gală şi s-a dus direct la selecţionerul României.

„Ne bucurăm să fim aici. Nu prea suntem noi obişnuiţi în hainele astea, dar ne bucurăm şi aşteptăm să jucăm în Germania. Am ieşit campion, am o evoluţie foarte bună. Mă bucur că am ajutat echipa şi am ajuns acolo unde ne este locul. Vrem să contnuăm aşa şi în 2025 să fim mai buni.

Am vrut să fac o poză cu Mircea Lucescu pentru că nu am şi nu mi-a tranbsmis nimic. Eu vreau să îi transmit prin evoluţii şi prin ceea ce voi face în continuare şi dacă dânsul va apela la mine, eu sunt sută la sută. El a luat de curând, dar eu parcă în 2021 sau 2022. Nu mai ţin minte. Nu vreau să mă opresc, sunt la prima tinereţe. Vreau să continui , să arăt de ce sunt în stare şi să le arăt oamenilor care au încredere în mine că nu s-au înşelat”, a spus Valentin Creţu.

