Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a infirmat zvonurile. Anunțul făcut despre jucătorul asociat cu FCSB: "Nu-l cunosc" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a infirmat zvonurile. Anunțul făcut despre jucătorul asociat cu FCSB: “Nu-l cunosc”

Gigi Becali a infirmat zvonurile. Anunțul făcut despre jucătorul asociat cu FCSB: “Nu-l cunosc”

Andrei Nicolae Publicat: 24 noiembrie 2025, 13:23

Comentarii
Gigi Becali a infirmat zvonurile. Anunțul făcut despre jucătorul asociat cu FCSB: Nu-l cunosc

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

FCSB va dori cu siguranță să facă mutări în perioada de mercato de iarnă, iar recent apăruse o informație potrivit căreia Lisav Eissat se află în vizorul roș-albaștrilor. Întrebat despre acest zvon din presa israeliană, Gigi Becali a mărturisit că nici măcar nu îl cunoaște pe jucătorul cu origini israeliene care a ales să reprezinte România la nivel de națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul de la FCSB a infirmat informația care apăruse în urmă cu o zi în presa din Israel, care scria că roș-albaștrii ar fi gata să facă o ofertă pentru Lisav Eissat.

Gigi Becali nu îl vrea pe Eissat la FCSB

Becali anunțase că vrea să facă mai multe transferuri la FCSB, printre care și cel al unui fundaș central. Recent, jurnaliștii israelieni l-au asociat pe Eissat cu o posibilă mutare la FCSB, iar patronul de la FCSB a comentat tranșant zvonul respectiv: “Nu-l cunosc, minciună“, a spus finanțatorul, potrivit fanatik.ro.

Lisav Eissat a fost aproape de o plecare de la Maccabi Haifa în vară, însă clubul a refuzat o ofertă de un milion de euro de la Mechelen în schimbul său. Și Dinamo a vrut să-l transfere pe tânărul fundaș, însă suma cerută de israelieni a fost una mult prea mare pentru “câini”.

Eissat a fost debutat la națională de Mircea Lucescu la acțiunea de luna trecută a „tricolorilor”. El a fost titular în amicalul cu Moldova, cât și în meciul cu San Marino din această lună.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit"
Observator
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit"
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
14:16
Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!”
14:09
Denis Alibec, tras pe “linie moartă” la FCSB! Anunţul făcut de Gigi Becali: “Când o să vină Şumudică la noi”
14:06
Lovitură pentru Dinamo. Un jucător în formă s-a accidentat înainte de meciul cu FC Botoșani
13:48
EXCLUSIVClubul uriaş care e pe urmele lui Louis Munteanu. CFR Cluj poate da lovitura
13:38
Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA. E doar a cincea franciză care reușește o mare performanță
12:48
Gigi Becali a anunţat pe cine va folosi în Steaua Roşie – FCSB: “Fac verificări pentru campionat”. Doi jucători, OUT
Vezi toate știrile
1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 2 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 3 Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea 4 Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” 5 Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea 6 McLaren a pariat greșit în Las Vegas. Analiza lui Adrian Georgescu după descalificările lui Piastri și Norris
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor