Gigi Becali a infirmat zvonurile. Anunțul făcut despre jucătorul asociat cu FCSB: "Nu-l cunosc" - Antena Sport

FCSB va dori cu siguranță să facă mutări în perioada de mercato de iarnă, iar recent apăruse o informație potrivit căreia Lisav Eissat se află în vizorul roș-albaștrilor. Întrebat despre acest zvon din presa israeliană, Gigi Becali a mărturisit că nici măcar nu îl cunoaște pe jucătorul cu origini israeliene care a ales să reprezinte România la nivel de națională.

Patronul de la FCSB a infirmat informația care apăruse în urmă cu o zi în presa din Israel, care scria că roș-albaștrii ar fi gata să facă o ofertă pentru Lisav Eissat.

Gigi Becali nu îl vrea pe Eissat la FCSB

Becali anunțase că vrea să facă mai multe transferuri la FCSB, printre care și cel al unui fundaș central. Recent, jurnaliștii israelieni l-au asociat pe Eissat cu o posibilă mutare la FCSB, iar patronul de la FCSB a comentat tranșant zvonul respectiv: “Nu-l cunosc, minciună“, a spus finanțatorul, potrivit fanatik.ro.

Lisav Eissat a fost aproape de o plecare de la Maccabi Haifa în vară, însă clubul a refuzat o ofertă de un milion de euro de la Mechelen în schimbul său. Și Dinamo a vrut să-l transfere pe tânărul fundaș, însă suma cerută de israelieni a fost una mult prea mare pentru “câini”.

Eissat a fost debutat la națională de Mircea Lucescu la acțiunea de luna trecută a „tricolorilor”. El a fost titular în amicalul cu Moldova, cât și în meciul cu San Marino din această lună.