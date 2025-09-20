Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a lămurit problema banderolei de căpitan de la FCSB. Ce a spus despre Tănase și Olaru - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a lămurit problema banderolei de căpitan de la FCSB. Ce a spus despre Tănase și Olaru

Gigi Becali a lămurit problema banderolei de căpitan de la FCSB. Ce a spus despre Tănase și Olaru

Andrei Nicolae Publicat: 20 septembrie 2025, 16:35

Comentarii
Gigi Becali a lămurit problema banderolei de căpitan de la FCSB. Ce a spus despre Tănase și Olaru

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali a vorbit despre situația care a generat controverse la partida dintre Botoșani și FCSB, atunci când Florin Tănase nu i-a predat banderola lui Darius Olaru, deși cel din urmă intrase pe teren. Patronul este de părere că jucătorul său de 30 nu ar fi trebuit să facă niciun gest și a ținut să îl numească pe el căpitanul roș-albaștrilor, deși mijlocașul ofensiv avea această titulatură de mai mult timp.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Momentul în care Tănase și Olaru au fost protagoniști a fost analizat și de Basarab Panduru în cadrul unei emisiuni TV.

Gigi Becali: “Conta cine era căpitan?”

Finanțatorul roș-albaștrilor este de părere că Florin Tănase este “stâlpul” echipei în momentul de față și că fotbalistul de 30 de ani este cel care poate schimba ceva atunci când formația lui Elias Charalambous nu merge bine.

Nu au mai ținut cont. Conta cine era căpitan? Plus de asta, Tănase este prea bun ca să o mai predea. De ce să renunțe el? Tănase este, de fapt, căpitanul la echipa asta. Cum să mai predea Tănase banderola? Joacă echipa prost, Tănase face ceva.

Nu sunt supărat pe Olaru. El vrea mai mult, dar atât poate în momentul acesta. El o să joace tot meciul în Olanda. Chiar dacă joacă prost, eu nu-l schimb“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

În alte partide, când Darius Olaru nu era titular şi intra pe parcurs, banderola i se ceda, el fiind căpitanul FCSB-ului în mod normal. La meciul din această etapă nu s-a mai întâmplat asta

Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous

Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el. Și tu puteai să faci, să iei campionate, ești de 10 ani în fotbal (n.r. Valeriu Iftime).

E om de afaceri el, dar n-am auzit să dea vreodată un milion de euro pe vreun jucător sau măcar 500.000 de euro. Eu o să-i trimit la fiecare meci câte o șampanie. El este ‘Iftime-Șampanie’, noi așa îi zicem. Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. Când bea două vorbește și el aiurea”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

România a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din OlandaRomânia a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda
Reclamă

După 10 etape, FCSB are șapte puncte și un bilanț de o victorie, patru egaluri și cinci eșecuri. Ultima și singura victorie din Liga 1 a venit în fața celor de la Petrolul, pe 19 iulie. Roş-albaştrii sunt la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova, care are şi un meci în minus disputat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Observator
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Cine e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar care nu vrea să le lase nimic. De ce a luat această decizie
Fanatik.ro
Cine e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar care nu vrea să le lase nimic. De ce a luat această decizie
18:28
“Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă
17:56
Două cluburi uriașe, pe urmele lui Vinicius Jr! Brazilianul, în conflict cu Florentino Perez
17:53
Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important”
17:51
A picat un record inedit după calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Statistica doborâtă
17:40
Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: “Mi s-a întâmplat și mie la Craiova”
17:18
“Vei face o cursă ca pe Monza?”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după pole-ul din Azerbaidjan
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 4 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 5 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 6 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”