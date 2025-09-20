Gigi Becali a lămurit problema banderolei de căpitan de la FCSB. Ce a spus despre Tănase și Olaru - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre situația care a generat controverse la partida dintre Botoșani și FCSB, atunci când Florin Tănase nu i-a predat banderola lui Darius Olaru, deși cel din urmă intrase pe teren. Patronul este de părere că jucătorul său de 30 nu ar fi trebuit să facă niciun gest și a ținut să îl numească pe el căpitanul roș-albaștrilor, deși mijlocașul ofensiv avea această titulatură de mai mult timp.

Momentul în care Tănase și Olaru au fost protagoniști a fost analizat și de Basarab Panduru în cadrul unei emisiuni TV.

Gigi Becali: “Conta cine era căpitan?”

Finanțatorul roș-albaștrilor este de părere că Florin Tănase este “stâlpul” echipei în momentul de față și că fotbalistul de 30 de ani este cel care poate schimba ceva atunci când formația lui Elias Charalambous nu merge bine.

“Nu au mai ținut cont. Conta cine era căpitan? Plus de asta, Tănase este prea bun ca să o mai predea. De ce să renunțe el? Tănase este, de fapt, căpitanul la echipa asta. Cum să mai predea Tănase banderola? Joacă echipa prost, Tănase face ceva.

Nu sunt supărat pe Olaru. El vrea mai mult, dar atât poate în momentul acesta. El o să joace tot meciul în Olanda. Chiar dacă joacă prost, eu nu-l schimb“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.