Gigi Becali a lămurit problema banderolei de căpitan de la FCSB. Ce a spus despre Tănase și Olaru - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre situația care a generat controverse la partida dintre Botoșani și FCSB, atunci când Florin Tănase nu i-a predat banderola lui Darius Olaru, deși cel din urmă intrase pe teren. Patronul este de părere că jucătorul său de 30 nu ar fi trebuit să facă niciun gest și a ținut să îl numească pe el căpitanul roș-albaștrilor, deși mijlocașul ofensiv avea această titulatură de mai mult timp.
Momentul în care Tănase și Olaru au fost protagoniști a fost analizat și de Basarab Panduru în cadrul unei emisiuni TV.
Gigi Becali: “Conta cine era căpitan?”
Finanțatorul roș-albaștrilor este de părere că Florin Tănase este “stâlpul” echipei în momentul de față și că fotbalistul de 30 de ani este cel care poate schimba ceva atunci când formația lui Elias Charalambous nu merge bine.
“Nu au mai ținut cont. Conta cine era căpitan? Plus de asta, Tănase este prea bun ca să o mai predea. De ce să renunțe el? Tănase este, de fapt, căpitanul la echipa asta. Cum să mai predea Tănase banderola? Joacă echipa prost, Tănase face ceva.
Nu sunt supărat pe Olaru. El vrea mai mult, dar atât poate în momentul acesta. El o să joace tot meciul în Olanda. Chiar dacă joacă prost, eu nu-l schimb“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
În alte partide, când Darius Olaru nu era titular şi intra pe parcurs, banderola i se ceda, el fiind căpitanul FCSB-ului în mod normal. La meciul din această etapă nu s-a mai întâmplat asta
Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous
“Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el. Și tu puteai să faci, să iei campionate, ești de 10 ani în fotbal (n.r. Valeriu Iftime).
E om de afaceri el, dar n-am auzit să dea vreodată un milion de euro pe vreun jucător sau măcar 500.000 de euro. Eu o să-i trimit la fiecare meci câte o șampanie. El este ‘Iftime-Șampanie’, noi așa îi zicem. Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. Când bea două vorbește și el aiurea”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.
După 10 etape, FCSB are șapte puncte și un bilanț de o victorie, patru egaluri și cinci eșecuri. Ultima și singura victorie din Liga 1 a venit în fața celor de la Petrolul, pe 19 iulie. Roş-albaştrii sunt la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova, care are şi un meci în minus disputat.
- “Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă
- Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important”
- Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: “Mi s-a întâmplat și mie la Craiova”
- Veste uriașă! Se știe când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani
- Oțelul – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:00). Oltenii, neînvinși în noul sezon. Echipele probabile