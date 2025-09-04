Gigi Becali a lăudat un rival din Liga 1: „E prea șmecher”. Verdict despre lupta la titlu - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a lăudat un rival din Liga 1: „E prea șmecher". Verdict despre lupta la titlu

Liga 1

Gigi Becali a lăudat un rival din Liga 1: „E prea șmecher”. Verdict despre lupta la titlu

Publicat: 4 septembrie 2025, 19:49

Gigi Becali a lăudat un rival din Liga 1: E prea șmecher”. Verdict despre lupta la titlu

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a lăudat un rival din Liga 1. Patronul campioanei a recunoscut că se teme de Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, echipă clasată pe primul loc. 

Oltenii lui Mirel Rădoi sunt neînvinși, după opt etape disputate în Liga 1. Formația din Bănie are 20 de puncte, având șase victorii și două remize. 

Gigi Becali a lăudat un rival din Liga 1 

Gigi Becali a remarcat parcursul excelent al rivalilor de la Universitatea Craiova. El l-a lăudat pe finul Mirel Rădoi, pe care l-a descris ca fiind „prea șmecher la fotbal”.  

Totodată, Becali a transmis că diferența de 14 puncte dintre FCSB și Universitatea Craiova va fi greu de recuperat pentru echipa sa, care a avut un start extrem de modest în Liga 1. 

Eu eram praf pe ce s-a întâmplat în campionat, dar în Europa, am devenit oțel. Apoi poate devin diamant. Să dea Dumnezeu să fie tot așa, dar e puțin mai greu (n.r. în lupta la titlu). 

Anul trecut nu erau echipele așa puternice, dar acum e Mirel (n.r. Rădoi), care e prea șmecher la fotbal. Sunt 14 puncte, e greu să remontăm”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

Spre deosebire de Universitatea Craiova, FCSB a înregistrat o singură victorie în Liga 1, cu Petrolul, în etapa a doua. În ultima rundă disputată, campioana a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, în deplasare. 

