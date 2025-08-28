S-a modificat programul etapei a 9-a din Liga 1! Când joacă Universitatea Craiova și CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
S-a modificat programul etapei a 9-a din Liga 1! Când joacă Universitatea Craiova și CFR Cluj

Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 17:12

Liga Profesionistă de Fotbal şi deţinătorul de drepturi au operat modificări în programul etapei a 9-a a Ligii 1, care vizează confruntările Universitatea Craiova – Farul şi Metaloglobus – CFR Cluj.

Iniţial, partida Universitatea Craiova – Farul urma să aibă loc sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 21.30, iar meciul Metaloglobus – CFR Cluj era prrogramat duminică, 14 septembrie, la ora 18.00.

Programul etapei a 9-a din Liga 1 a fost modificat

După modificări, Metaloglobus – CFR Cluj va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, iar Universitatea Craiova – Farul se va disputa duminică, 14 septembrie, notează news.ro.

Programul etapei a noua:

Vineri, 12 septembrie

Ora 21.00 Universitatea Cluj – FC Rapid

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 16.00 UTA Arad – FC Argeş

Ora 21.30 Metaloglobus Bucureşti – CFR 1907 Cluj

Duminică, 14 septembrie

Ora 15.45 Oţelul Galaţi – FC Botoşani

Ora 18.00 Universitatea Craiova – Farul Constanţa

Ora 21.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Luni, 15 septembrie

Ora 18.00 FC Hermannstadt – Unirea Slobozia

Ora 21.00 Petrolul Ploieşti – Dinamo Bucureşti

Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la Universitatea Craiova: “Unul dintre cei mai buni jucători români”

Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre un jucător de la Universitatea Craiova. Oficialul de la FCSB s-a declarat impresionat de prestațiile acestuia.

Este vorba despre Ștefan Baiaram, care a impresionat în debutul noului sezon. Jucătorul lui Mirel Rădoi a adunat deja 5 goluri în 11 partide disputate.

Mihai Stoica a spus că, în opinia sa, Ștefan Baiaram este „unul dintre cei mai buni jucători români, la ora actuală”.

De asemenea, președintele consiliului de administrație de la FCSB a lăudat-o și pe Universitatea Craiova, având în vedere că echipa din Bănie e lider în Liga 1, după un start excelent de sezon.

“Era Mitriţă, dar acum a avut ocazia să iasă la rampă Baiaram, despre care am spus-o de multe ori că e unul dintre cei mai buni jucători români la ora actuală.

Craiova nu avea 19 puncte după primele şapte etape, iar Craiova, la cum arată, cu încrederea căpătată… E un clişeu, dar e prea bun: ce nu te omoară te face mai puternic. De la 3-0 în minutul 81 la Arad, în prima etapă, şi goluri primite în minutul 94 şi 103… i-au făcut mai puternici.

Au întors un rezultat în prelungiri cu U Cluj, parcursul din Europa, cu execpţia meciului de la Trnava, a fost fără cusur. Craiova arată bine, are un lot echilibrat, înţeleg că vor să mai facă transferuri şi anul trecut nu arăta atât de bine, sub nicio formă. Nici jocul nu arăta atât de bine, nici lotul nu arăta atât de bine”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

