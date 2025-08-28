Gigi Becali a oferit prima reacţie, chiar de la stadion, după ce a câştigat procesul de la TAS pentru Coman! - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a oferit prima reacţie, chiar de la stadion, după ce a câştigat procesul de la TAS pentru Coman!

Publicat: 28 august 2025, 21:55

Gigi Becali, la Arena Naţională / AntenaSport

Gigi Becali a reacţionat, chiar de la stadion, unde a mers să urmărească meciul decisiv al FCSB-ului cu Aberdeen, după ce a câştigat procesul de la TAS cu Al-Gharafa pentru suma de transfer a lui Florinel Coman.

Gigi Becali trebuie să primească 6 milioane de euro, la care se adaugă dobânzi de 400.000 de euro.

Gigi Becali îşi umple conturile: 6.4 milioane de euro pentru Florinel Coman!

Am câștigat procesul la TAS, 6 milioane de euro și 400.000 dobânzi. Ce o fi, o fi. Că nu vor fi 20 de milioane (n.r. din Europa League), vor fi 16 (n.r. din Conference League). Gol Olaru ar trebui să dea, că n-a mai dat de atâta timp.

Nu mă interesează ce face finul (n.r. Mirel Rădoi). Ei (n.r. cei de la Craiova) fac istorie, nu? Istoria pe care o vor ei, la mine e făcută deja”, a spus Gigi Becali de la Arena Naţională.

Florinel Coman a fost transferat de Al-Gharafa în vara lui 2024. Totuși, qatarezii nu au plătit suma de transfer, de 5.25 milioane de euro, iar FCSB a fost nevoită să meargă la TAS.

Florinel Coman avea o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, dar Gigi Becali se înţelesese cu echipa din Qatar pentru alte 250.000 de euro. Coman era dorit şi de alte echipe.

La Al-Gharafa, Florinel Coman a adunat 9 partide, în care a marcat un gol. Contractul românului este valabil până în 2027. Acesta încasează suma de 2 milioane de euro, anual, de la echipa din Qatar. În a doua parte a sezonului trecut, „Mbappe de România” a fost împrumutat la Cagliari.

Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la protesteMagistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
