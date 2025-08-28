Gigi Becali a oferit prima reacţie, chiar de la stadion, după ce a câştigat procesul de la TAS pentru Coman! - Antena Sport

Gigi Becali a reacţionat, chiar de la stadion, unde a mers să urmărească meciul decisiv al FCSB-ului cu Aberdeen, după ce a câştigat procesul de la TAS cu Al-Gharafa pentru suma de transfer a lui Florinel Coman.

Gigi Becali trebuie să primească 6 milioane de euro, la care se adaugă dobânzi de 400.000 de euro.

Gigi Becali îşi umple conturile: 6.4 milioane de euro pentru Florinel Coman!

”Am câștigat procesul la TAS, 6 milioane de euro și 400.000 dobânzi. Ce o fi, o fi. Că nu vor fi 20 de milioane (n.r. din Europa League), vor fi 16 (n.r. din Conference League). Gol Olaru ar trebui să dea, că n-a mai dat de atâta timp.

Nu mă interesează ce face finul (n.r. Mirel Rădoi). Ei (n.r. cei de la Craiova) fac istorie, nu? Istoria pe care o vor ei, la mine e făcută deja”, a spus Gigi Becali de la Arena Naţională.

Florinel Coman a fost transferat de Al-Gharafa în vara lui 2024. Totuși, qatarezii nu au plătit suma de transfer, de 5.25 milioane de euro, iar FCSB a fost nevoită să meargă la TAS.