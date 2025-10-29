Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a aflat de oferta celor de la Dinamo Zagreb pentru Louis Munteanu. Se pare că CFR Cluj negociază cu formaţia din Croaţia pentru transferul internaţionalului român, iar suma este mult mai mică faţă de ce se vehicula în vară.

La începutul sezonului, când perioada de transferuri încă era deschisă, s-a vorbit despre sume uriaşe în privinţa lui Louis Munteanu, de peste 10 milioane de euro.

Gigi Becali a renunţat la Louis Munteanu! Ce a spus după ce a aflat că Dinamo Zagreb oferă 5 milioane de euro pentru atacant

Acum, CFR Cluj ar fi dispusă să îl lase pe atacantul de 23 de ani să plece de la echipă pentru numai 5 milioane de euro.

Gigi Becali s-a numărat printre cei care l-au dorit în trecut pe Louis Munteanu la FCSB şi declara că a fost la un pas de a-l aduce la campioana României pe atacantul de 23 de ani, singura problemă fiind legată de lista UEFA. Lucrurile s-au schimbat însă, iar Becali nu vrea să mai audă de vârful celor de la CFR Cluj:

“Nu mă interesează Louis Munteanu, de ce să mă bag la licitație când puteam să îl iau….Nu mă interesează, nu mai vorbesc ca să nu îi fac rău”, a declarat Gigi Becali, potrivit iamsport.ro.