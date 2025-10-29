Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a aflat de oferta celor de la Dinamo Zagreb pentru Louis Munteanu. Se pare că CFR Cluj negociază cu formaţia din Croaţia pentru transferul internaţionalului român, iar suma este mult mai mică faţă de ce se vehicula în vară.
La începutul sezonului, când perioada de transferuri încă era deschisă, s-a vorbit despre sume uriaşe în privinţa lui Louis Munteanu, de peste 10 milioane de euro.
Gigi Becali a renunţat la Louis Munteanu! Ce a spus după ce a aflat că Dinamo Zagreb oferă 5 milioane de euro pentru atacant
Acum, CFR Cluj ar fi dispusă să îl lase pe atacantul de 23 de ani să plece de la echipă pentru numai 5 milioane de euro.
Gigi Becali s-a numărat printre cei care l-au dorit în trecut pe Louis Munteanu la FCSB şi declara că a fost la un pas de a-l aduce la campioana României pe atacantul de 23 de ani, singura problemă fiind legată de lista UEFA. Lucrurile s-au schimbat însă, iar Becali nu vrea să mai audă de vârful celor de la CFR Cluj:
“Nu mă interesează Louis Munteanu, de ce să mă bag la licitație când puteam să îl iau….Nu mă interesează, nu mai vorbesc ca să nu îi fac rău”, a declarat Gigi Becali, potrivit iamsport.ro.
Gigi Becali a încercat în ultima zi de mercato să îl ia pe Louis Munteanu. El a renunţat atunci la atacantul formaţiei din Gruia după ce a aflat că nu îl va putea trece pe lista UEFA: “Am fost la un milimetru. Să-ți spun o chestie. A rămas ca să fie între noi. Dacă puteam să-l pun pe lista UEFA pe Louis, era la noi, era la mine”, spunea Becali, în vară.
- Louis Munteanu este cotat la suma de 5 milioane de euro
- 2 goluri în 14 meciuri a marcat atacantul în acest sezon
FCSB se va duela cu Dinamo Zagreb pe 22 ianuarie, în penultima etapă a grupei de Europa League. Campioana Croaţiei ocupă locul secund în campionat, cu 22 de puncte, la trei puncte distanţă de liderul Hajduk Split, după 11 meciuri jucate.
