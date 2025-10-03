Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: "Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit din nou despre mult discutata regulă U21. Becali a contestat vehement această regulă de mai multe ori şi chiar a făcut demersuri în acest sens, fără câştig de cauză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultima vreme, mai mulţi oameni din fotbalul românesc s-au plâns de această regulă, precum antrenorul celor de la CFR Cluj, Andrea Mandorlini, dar şi acţionarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu.

Gigi Becali vrea să elimine regula U21: “Facem Adunare Generală! Trimitem federaţiei să execute”

Gigi Becali nu a ratat ocazia să îl înţepe pe Angelescu, pentru faptul că Rapid nu a susţinut iniţiativa sa din urmă cu doi ani legată de regula U21, dar a anunţat ce plan are ca această regulă să dispară din fotbalul românesc. Patronul celor de la FCSB a avut însă şi un derapaj la adresa preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu:

“Facem Adunare Generală la Ligă, organizat. Că uite, nu mai joacă David Miculescu ca să joace underul. Şi nu mai ajutăm naţionala. Uite, acum e invers. (n.r. râde)

Nu există aşa ceva. Nu ne obligi tu pe noi, că nu suntem sclavi. Aşa suntem crescut, sclavi. Din comunism sclavi, că aşa am fost crescuţi. Eu nu sunt niciodată sclav.