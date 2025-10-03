Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: "Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: “Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă”

Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: “Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă”

Publicat: 3 octombrie 2025, 15:47

Comentarii
Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit din nou despre mult discutata regulă U21. Becali a contestat vehement această regulă de mai multe ori şi chiar a făcut demersuri în acest sens, fără câştig de cauză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultima vreme, mai mulţi oameni din fotbalul românesc s-au plâns de această regulă, precum antrenorul celor de la CFR Cluj, Andrea Mandorlini, dar şi acţionarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu.

Gigi Becali vrea să elimine regula U21: “Facem Adunare Generală! Trimitem federaţiei să execute”

Gigi Becali nu a ratat ocazia să îl înţepe pe Angelescu, pentru faptul că Rapid nu a susţinut iniţiativa sa din urmă cu doi ani legată de regula U21, dar a anunţat ce plan are ca această regulă să dispară din fotbalul românesc. Patronul celor de la FCSB a avut însă şi un derapaj la adresa preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu:

“Facem Adunare Generală la Ligă, organizat. Că uite, nu mai joacă David Miculescu ca să joace underul. Şi nu mai ajutăm naţionala. Uite, acum e invers. (n.r. râde)

Nu există aşa ceva. Nu ne obligi tu pe noi, că nu suntem sclavi. Aşa suntem crescut, sclavi. Din comunism sclavi, că aşa am fost crescuţi. Eu nu sunt niciodată sclav.

Reclamă
Reclamă

Adunarea Ligii, semnează toate cluburile că nu mai vrem să jucăm cu Under. Trimitem apoi federaţiei să execute, nu îi rugăm frumos. Să pună în executare. Că tu eşti sclavul. Folosesc cuvântul ăsta aşa, da să mă ierte. Trebuie să ne slujească. Trebuie să înţeleagă, bă!

Angelescule, de ce nu ai semnat atunci? De ce ai semnat împotriva mea? Bine că s-a trezit acum”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Momentul în care un copac se prăbușește peste o mașină aflată în mers, în Bucureşti. Două vehicule, avariateMomentul în care un copac se prăbușește peste o mașină aflată în mers, în Bucureşti. Două vehicule, avariate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
Observator
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
17:37
Ovidiu Mihăilă a decis! Ele sunt cele 20 de jucătoare convocate pentru EHF EuroCup
17:22
I-a interzis total! Mihai Stoica l-a certat pe jucătorul celor de la FCSB: „Am avut discuția asta”
17:15
Andrei Borza s-a operat! Când ar putea reveni fundaşul Rapidului
17:00
VIDEOOscar Piastri, cel mai rapid în FP2 din Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
16:47
Novak Djokovic scrie istorie și la 38 de ani! Performanță remarcabilă realizată de sârb
16:06
Veste cruntă pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguș ratează meciul cu Austria: „Marijana nu poate să intervină”
Vezi toate știrile
1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația” 5 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” 6 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui”
Citește și
Cele mai citite
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul