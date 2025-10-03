Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: "Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit din nou despre mult discutata regulă U21. Becali a contestat vehement această regulă de mai multe ori şi chiar a făcut demersuri în acest sens, fără câştig de cauză.
În ultima vreme, mai mulţi oameni din fotbalul românesc s-au plâns de această regulă, precum antrenorul celor de la CFR Cluj, Andrea Mandorlini, dar şi acţionarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu.
Gigi Becali vrea să elimine regula U21: “Facem Adunare Generală! Trimitem federaţiei să execute”
Gigi Becali nu a ratat ocazia să îl înţepe pe Angelescu, pentru faptul că Rapid nu a susţinut iniţiativa sa din urmă cu doi ani legată de regula U21, dar a anunţat ce plan are ca această regulă să dispară din fotbalul românesc. Patronul celor de la FCSB a avut însă şi un derapaj la adresa preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu:
“Facem Adunare Generală la Ligă, organizat. Că uite, nu mai joacă David Miculescu ca să joace underul. Şi nu mai ajutăm naţionala. Uite, acum e invers. (n.r. râde)
Nu există aşa ceva. Nu ne obligi tu pe noi, că nu suntem sclavi. Aşa suntem crescut, sclavi. Din comunism sclavi, că aşa am fost crescuţi. Eu nu sunt niciodată sclav.
Adunarea Ligii, semnează toate cluburile că nu mai vrem să jucăm cu Under. Trimitem apoi federaţiei să execute, nu îi rugăm frumos. Să pună în executare. Că tu eşti sclavul. Folosesc cuvântul ăsta aşa, da să mă ierte. Trebuie să ne slujească. Trebuie să înţeleagă, bă!
Angelescule, de ce nu ai semnat atunci? De ce ai semnat împotriva mea? Bine că s-a trezit acum”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.
